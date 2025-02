EEUU anuncia traslado de 177 migrantes venezolanos desde Guantánamo hasta Caracas con escala en Honduras

El ICE informó que un avión del Gobierno estadounidense transportó hoy a los migrantes desde la base hacia Honduras, donde fueron “recogidos por el Gobierno venezolano y llevados a su país de origen”

El Gobierno de Estados Unidos aseguró este jueves que inició el traslado de 177 migrantes retenidos en la base militar de Guantánamo (Cuba) hacia Venezuela.

En una publicación en la plataforma X, el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) informó que un avión del Gobierno estadounidense transportó hoy a los migrantes desde la base hacia Honduras, donde fueron “recogidos por el Gobierno venezolano y llevados a su país de origen”.

ICE Air Operations transported 177 Venezuelan illegal aliens from Guantanamo Bay to Honduras today for pickup by the Venezuelan government, which returned them to their home country. pic.twitter.com/lzl0F4Ieln