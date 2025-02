La Universidad Complutense investiga a Monedero por denuncia de acoso sexual de una alumna

0 SHARES Share Tweet

Monedero denunció este jueves a través de sus redes sociales una “persecución”, añadiendo que cree que la situación que está viviendo tiene relación con la subida de Podemos en las encuestas.

La Unidad de Igualdad de la Universidad Complutense de Madrid abrió en enero una investigación a Juan Carlos Monedero que se ha conocido este jueves, después de que Podemos haya confirmado que lo apartó de la actividad del partido en 2023 por dos acusaciones de violencia sexual contra él.



La investigación de la Universidad Complutense de Madrid a Monedero, uno de los fundadores de Podemos y docente en este centro universitario, se produce tras abrir un expediente de información reservada por la Unidad de Igualdad después de recibir una denuncia de acoso sexual por parte de una alumna.

Según han explicado a EFE fuentes de la Universidad Complutense, el expediente es confidencial, se abrió en la Unidad de Igualdad y esta lo ha trasladado a la Inspección de Servicios.



Este expediente se ha dado a conocer el mismo día en que Podemos ha confirmado que apartó a Monedero de la actividad de la formación tras conocer dos testimonios contra él de violencia sexual en septiembre de 2023, según ha adelantado elDiario.es, y en medio de más acusaciones de este tipo difundidas por otros medios como ABC.

En concreto, fuentes de Podemos han explicado a EFE que la secretaría de feminismos del partido recibió el 12 de septiembre de 2023 un correo electrónico con el testimonio de una mujer que denunciaba comportamientos de Monedero que podían llegar a ser violencia sexual y que reclamaba por ello una actuación interna.



El partido trasladó ese escrito a la Comisión de Garantías, que ofreció a la denunciante una vía «confidencial y segura» para aportar testimonios concretos de los hechos, pero en Podemos aseguran que no hubo respuesta por parte de la mujer.



Por otro lado, en las mismas fechas, varios miembros de la dirección del partido recibieron el testimonio de otra mujer que denunciaba ser víctima de violencia sexual por parte de Monedero y que pedía que este dejara de participar en los actos de la organización.

Tras tener conocimiento de ambos testimonios, Podemos afirma que actuó «desde el primer minuto» y dejó de convocar a las actividades del partido a Monedero, que desde 2015 no ocupaba ningún puesto en la dirección y que en mayo de 2023 renunció voluntariamente al cargo de presidente del Instituto República y Democracia (antes Instituto 25M), vinculado a la formación morada.

Por su parte, Monedero ha denunciado este jueves a través de sus redes sociales una «persecución» tras la publicación de varias informaciones con acusaciones de violencia sexual, aunque ha reconocido que aún tiene que aprender sobre feminismo y sobre «empatía relacional».



El cofundador de Podemos señala que «por fortuna, los delitos están delimitados por la ley» y, en este sentido, subraya que «cualquier relación no puede ponerse bajo sospecha ni cualquier comportamiento ser sospechoso de punible».



«Algo tan sensible no puede ser un arma para desacreditar a adversarios políticos, porque tergiversa la realidad y confunde a la opinión pública. Yo no tengo una opinión política y otra privada. Por eso no tengo nada que esconder», afirma Monedero, que cree que la situación que está viviendo tienen relación con la subida de Podemos en las encuestas.

Con información de EFE