George Harris  abucheado en Festival de Viña del Mar y no pudo terminar su show

“Yo no vine amargarle la vida a nadie. Si ustedes quieren que yo me vaya, yo me voy”, dijo tras interrumpir una de sus anécdotas.

El comediante venezolano, George Harris, no tuvo su mejor noche durante el Festival Viña del Mar 2025, ya que abandonó el escenario tras los silbidos del público chileno.

En un momento, el humorista estaba relatando una historia en medio de abucheos de los presentes. Sin embargo, llegó al punto en el que no pudo aguantar más.

“Vamos a calmarnos muchachos, esto es complicado. Yo no vine amargarle la vida a nadie. Si ustedes quieren que yo me vaya, yo me voy”, dijo tras interrumpir su anécdota.

Pero eso terminó detonando aún más los silbidos del público, mientras otro sector de la grada le pedía que no se fuera.

“Mi avión de American Airlines a Nueva York sale en dos días, no pasa nada. Yo vine a darles mi cariño, pero si ustedes quieren que yo me vaya, este es su país y yo lo respeto”, agregó George Harris.

Asimismo, acotó que él no acudió a Viña a “imponérmele a nadie. Esto es una invitación de un festival hermoso que yo acepté, pero si ustedes no quieren, no pasa nada. No voy a obligar a nadie a oír mi show”.

Finalmente, decidió bajarse del escenario y cerró con un “te amo Venezuela, cuídense mucho”.

Posteriormente, el comediante recurrió a sus historias de Instagram para pronunciarse sobre lo ocurrido. “Se hizo lo que se pudo mi gente. Lo siento mucho. Los amo”, agregó, junto a un corazón con la bandera de Venezuela.

El criollo también subió a las historias el relato de una chilena, quien dijo sentirse avergonzada de lo ocurrido. “Gracias a mis amigos de Chile. Te quiero”, anotó.

No es la primera vez que George Harris tiene un roce con los chilenos. En noviembre pasado, después de que se anunciara su participación en Viña del Mar, salió a la luz una antigua publicación de él, donde criticaba a la izquierda de ese país por apoyar a Salvador Allende.

“Y por ahí hay un montón de gente que aún llora por Allende. ¡Qué pobreza de mente tan arrech*!”, escribió en X 2023, lo que le valió un aluvión de señalamientos.

Con información de elcooperante.com