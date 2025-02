Muere la cantante estadounidense Roberta Flack a los 88 años

0 SHARES Share Tweet

La intérprete se hizo popular gracias a canciones como «The First Time Ever I Saw Your Face» y «Killing Me Softly With His Song» en la década de los 70.

Roberta Flack, la cantante de voz sedosa ganadora del Grammy cuyas baladas sensuales «The First Time Ever I Saw Your Face» y «Killing Me Softly With His Song» encabezaron las listas de éxitos en la década de 1970, murió el lunes a la edad de 88 años, dijo su publicista.

«Estamos desconsolados por el fallecimiento de la gloriosa Roberta Flack esta mañana, 24 de febrero de 2025. Murió en paz rodeada de su familia. Roberta rompió fronteras y récords. También fue una educadora orgullosa», dijo la publicista Elaine Schock en un comunicado.

La pianista de formación clásica definió los géneros musicales al mezclar aspectos del jazz, el soul, el pop y el R&B para crear un estilo distintivo y se convirtió en una de las cantantes más influyentes de Estados Unidos.

Flack reveló en noviembre de 2022 que le habían diagnosticado ELA, también conocida como enfermedad de Lou Gehrig, y que ya no podía cantar. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad progresiva que afecta a las células nerviosas y provoca parálisis y muerte.

La cantante ganó cuatro premios Grammy y fue honrada con un premio a la trayectoria en 2020. Fue la primera artista en ganar dos trofeos consecutivos a Disco del año por «First Time I Ever Saw Your Face» de 1973 y «Killing Me Softly with His Song» de 1974.

«En más de medio siglo haciendo música, se ha establecido como una de las estilistas de canciones más distintivas en el ámbito del pop», dijo National Public Radio sobre Flack en 2020.

Flack tuvo varios éxitos número uno en la década de 1970 y produjo 20 álbumes de estudio. Aunque escribió algunas de sus propias canciones y colaboró en otras, se consideraba una intérprete de la música.

«Cuando Flack canta una canción, acaricia cada cadencia, considerándolas e intensificándolas, para comprender mejor el significado completo de la letra», escribió el periódico Guardian en 2020.