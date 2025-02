Encuentran muertos en su casa al actor Gene Hackman y a su esposa

0 SHARES Share Tweet

El perro de la pareja también fue encontrado muerto. Por ahora no se conocen las causas de las muertes, si bien no se sospecha de un delito.

El legendario actor Gene Hackman, de 95 años, fue encontrado muerto en su casa junto al cadáver de su esposa, Betsy Arakawa, y el del perro de ambos, este jueves 27 de febrero en su hogar de Santa Fe, Nuevo México, Estados Unidos.

Por ahora no se conocen las causas de las muertes, si bien no se sospecha de un delito, según informaron las autoridades, citadas por el periódico Daily Mail . Medios como Sky News, Santa Fe New Mexican y Variety citan al sheriff del condado de Santa Fe, Adan Mendoza, quien dijo que no cree que se haya tratado de un crimen, y que las causas de los decesos no están confirmadas por el momento.

Gene Hackman fue protagonista de cintas como «Los excéntricos Tenenbaums», o «Arde Mississippi», y ganó dos veces el Oscar de Hollywood, por «Los imperdonables» ( «Unforgiven» ) y «Contra el imperio de la droga» ( «The French Connection» ) . También fue ganador de cuatro Globos de Oro (incluido un Premio Cecil B. DeMille) y dos BAFTA.

Su esposa, Betsy Arakawa, era pianista de música clásica y tenía 63 años.

Eugene Allen Hackman nació en San Bernardino, California, el 30 de enero de 1930. Se había recluido y vivía casi en soledad desde 2004, cuando interpretó a Monroe ‘Eagle’ Cole en la sátira política «Candidato por siempre» (también conocida como «Bienvenido a Mooseport»).

Comenzó a estudiar arte dramático en la escuela de interpretación Pasadena Playhouse de Los Ángeles recién a los 30 años, pero explicó que, desde que era niño, se sintió inspirado por ídolos de la actuación como James Cagney y Errol Flynn, y que más tarde lo marcó la actuación de Marlon Brando en «Un tranvía llamado deseo» (1951).

El carismático actor saltó a la fama por primera vez cuando protagonizó «Bonnie y Clyde» en 1967, y luego una serie de películas y programas de televisión de renombre, como «Superman», «La aventura del Poseidón» y «Cómo conquistar Hollywood» ( «Get Shorty» ), por nombrar algunas.

Pero en 2004, anunció que había dejado de ser actor. Empacó sus cosas, y dejó Los Ángeles para mudarse y vivir en la tranquilidad de Nuevo México, supuestamente, porque sufría de problemas cardíacos. Allí se dedicó a escribir y a la pintura.

Con información de DW