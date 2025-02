Vicepresidenta de Colombia tras denunciar corrupción en gobierno de Petro: “Hoy, mi vida corre peligro”

0 SHARES Share Tweet

Francia Márquez dijo que “siempre he hablado con la verdad, nunca he guardado silencio. Porque la lealtad no es callar”.

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, alertó este jueves que su vida “corre peligro” luego de recibir amenazas por denunciar la corrupción en el Gobierno de Gustavo Petro.

“Hoy, mi vida corre peligro. Denunciar la corrupción y señalar lo que está mal tiene consecuencias. No me han atacado con argumentos, sino con amenazas contra mi vida y la de mi familia. Aún así, no me callarán. No me rendiré. Porque el cambio que prometimos, no será frenado por el miedo«, aseguró en un comunicado.

Márquez advirtió que «intentan y seguirán intentando enredarme en escándalos o en maniobras políticas en mi contra que únicamente buscan dañar mi imagen».

La vicepresidenta sostuvo que «siempre he hablado con transparencia y con la verdad, nunca he guardado silencio. Porque la lealtad no es callar, la lealtad es advertir cuando el rumbo se desvía del camino, de la gente. No me malinterpreten, mi compromiso con el pueblo sigue intacto, y cuando señalo lo que considero que no está bien en nuestro gobierno, no es para destruir, sino para construir un camino más firme y honesto».

Con información de monitoreamos.com