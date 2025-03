Trump dijo que no negociará con Zelenski y lo invitó a volver “cuando esté preparado para la paz”. 

El vicepresidente J.D. Vance dijo que el líder ucraniano debería “dar las gracias” a Trump por “intentar poner fin” a la guerra ruso-ucraniana.

Los presidentes de Estados Unidos y Ucrania, Donald Trump, y Volodímir Zelenski, respectivamente, protagonizaron una tensa discusión durante la reunión en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Los mandatarios llevaban 30 minutos declarando a los medios de comunicación, sentados uno junto al otro en el Despacho Oval, cuando ha estallado la tensión en un momento en el que ha intervenido el vicepresidente J.D. Vance, quien se encontraba en una silla al lado izquierdo de Trump.

.@VP: "Do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country?"@POTUS: "You don't have the cards right now. With us, you start having cards … You're… pic.twitter.com/iTYyAmfuCJ

