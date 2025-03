“Anora” fue la reina en los premios Oscar tras llevarse cinco premios

El filme se alzó con los trofeos a mejor película, mejor dirección, mejor guión original, mejor edición y mejor actriz, para su protagonista, Mikey Madison, de 25 años.

«Anora», una historia tragicómica de una Cenicienta en el moderno mundo del estriptís de Nueva York, magnates rusos e incompetentes malandros, ganó el Oscar a mejor película este domingo 2 de marzo en Hollywood.

La historia del director independiente estadounidense Sean Baker sobre una joven dama de compañía, quien se casa con el hijo de un oligarca ruso, sedujo a los votantes de la Academia que le otorgaron el más importante premio de la industria.

Rodada con un presupuesto de apenas 6 millones de dólares, «Anora» superó cualquier duda persistente sobre su tema atrevido y divisivo, llevándose cinco estatuillas en la gran gala de Hollywood.

"Anora" wins the #Oscar for Best Picture pic.twitter.com/cwVhVJrnEn

La película se alzó además con los trofeos a mejor dirección, mejor guión original, mejor edición y mejor actriz, para su protagonista, Mikey Madison, de 25 años.

«Anora» comenzó su carrera hacia los Óscar en el Festival de Cine de Cannes, donde ganó la Palma de Oro luego de su estreno mundial, en mayo.

Fue la primera película estadounidense en ganar el mayor premio de la prestigiosa cita del cine francés desde «El árbol de la vida», de Terrence Malick, en 2011. Pero, a pesar del temprano triunfo, el camino al Óscar estaba lejos de ser seguro.

Cuando «Anora» salió de manos vacías en los Globos de Oro en enero, parecía que sus quince minutos de fama habían pasado.

Pero con rivales como «Emilia Pérez» ahogándose en controversias, «Anora» resonó poco a poco y acumuló casi 40 millones de dólares en la taquilla global.

Y emergió de forma definitiva como la favorita de la temporada el mes pasado, cuando ganó premios claves de los sindicatos de productores, directores, guionistas y críticos de Hollywood.

«Gracias a la Academia, esto significa tanto», dijo Baker, el director de la cinta, quien se subió antes al escenario para recibir las estatuillas a mejor guión original y mejor edición.

El director estadounidense derrotó este domingo a Brady Corbet (The Brutalist), James Mangold (A Complete Unknown), Jacques Audiard (Emilia Pérez) y Coralie Fargeat (The Substance).

«Emilia Pérez» se estrelló en la gala

El narcomusical «Emilia Pérez», que llegaba como el filme más nominado a la 97 entrega de los Óscar con sus 13 candidaturas, salió de la gala con solo dos estatuillas: la de mejor actriz de reparto y la de mejor canción original gracias al tema ‘El mal’.

La cinta francesa llegaba desgastada por las críticas y lastrada por los polémicos tuits de tinte xenófobo publicados por su protagonista, la española Karla Sofía Gascón, años atrás.

Gascón competía en el apartado de mejor actriz protagonista con Cynthia Erivo (Wicked), Fernanda Torres (I’m still here), Demi Moore (The substance) y Mikey Madison (Anora). Esta última fue quien finalmente se alzó con la victoria.

Prácticamente la única alegría de la noche para «Emilia Pérez» fue el premio a mejor actriz de reparto que se llevó Zoe Saldaña, que ofreció uno de los discursos más emotivos de la noche.

Zoe Saldaña is a first-time Oscar winner for her performance in EMILIA PÉREZ.

"I am the first American of Dominican origin to accept an Academy Award, and I know I will not be the last!" pic.twitter.com/GRiJ8JV7Mb

— Netflix (@netflix) March 3, 2025