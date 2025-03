Real Madrid tendrá que vérselas con el Arsenal en cuartos de final de la Champions tras batir al Atlético en penales

0 SHARES Share Tweet

Real Madrid es dueño de la Champions y en definición por penaltis quedaron 4-2 para clasificar a cuartos de final. Ahora se enfrentará a Arsenal.

Real Madrid sufrió para eliminar al Atlético de Madrid y después de un 1-0 en el juego de vuelta de los octavos de final de Champions League que determinó el 2-2 global hasta el alargue, los penaltis fueron los que decidieron al clasificado a cuartos de final, siendo el merengue el que triunfó 4-2, también gracias a que Julián Álvarez se resbaló y le anularon el gol en la definición.

Los merengues tuvieron un partido adverso en el Metropolitano y los colchoneros de entrada dieron el golpe que igualó la serie 2-2 tras una anotación de Conor Gallagher, que supo acompañar la jugada para terminar empujándola desde el suelo, derrotando así al arquero Thibaut Courtois.



Con el partido a su favor y tantos minutos por delante, la serie no solo se ponía candente, sino que también el Atlético tenía en sus manos la opción de eliminar al máximo campeón de la Champions League.



A partir de ahí, Atlético se hizo fuerte defensivamente y siempre fue arrollador, encontrando opciones con Julián Álvarez, mientras que Real Madrid apenas miraba cómo llegarle al arco rival para volver arriba en la serie.

Gran polémica se desató luego que Julián Álvarez cobrara un penal que luego fue anulado por supuestamente haber tocado el balón dos veces.

Se fueron al descanso y Real Madrid apenas se quedó en intentos, mientras que Atlético de manera inteligente aguantó, pero a la vez atacó para pegar sustos.



En el complemento se esperaba una reacción fuerte de Real Madrid, que pese a tener más la posesión y tener un poco más de intenciones de cara al arco, no fue suficiente por los pocos espacios que les dio su eterno rival.

Sin embargo, la oportunidad de oro para Real Madrid llegó sobre los 68 minutos por un penalti a favor que tuvo como protagonista a la estrella Vinicius Júnior, quien tenía en sus pies volver a que su equipo fuera ganador en la serie, pero increíblemente le pegó mal y la envió por las nubes, casi que fuera del estadio.



Ese mal cobro de Vinicius confirmó la odisea que vivió Real Madrid en todo el derbi y por más insistencias que tuvieron tras ello, no lograron tener la magia para que le quedara la serie a su favor.



Atlético siguió con su plan y tampoco es que en el complemento haya avisado mucho a Real Madrid, pues se dedicaron a mantener al margen al equipo de Carlo Ancelotti.



Brahim, uno de los tantos salvadores de Real Madrid, tuvo chispazos, pero tampoco fue determinante para que su equipo en el tiempo reglamentario lograra sacar la diferencia para clasificar.



Real Madrid no tuvo esa suerte y le tocó pensar en la prórroga para ver si allí tomaban ese aire extra para lograr lo que en noventa no consiguieron, pero olía más a penales que otra cosa.



En el inicio del tiempo extra Real Madrid tuvo mayor protagonismo, pero Atleti por poco con Ángel Correa logra el segundo en un contragolpe, aunque todo fue gracias al cierre de Antonio Rüdiger para evitar que el balón llegara a su destino.



En el tiempo extra hubo más expectativa que otra cosa, debido a que ambos no se sacaron ventaja y el esfuerzo ya estaba pasando factura, así que los penaltis estaban seguros. Ya en la definición por penaltis, el que puso el primero para Real Madrid fue Kylian Mbappé, que puso ganando a su equipo, pero de nada sirvió porque Sorloth también anotó el primer cobro para Atlético.



Bellingham también puso su cuota y cumplió en la definición, pero luego Julián Álvarez hizo su aporte, pero el cobro fue inhabilitado porque le alcanzó a pegar con sus dos pies cuando se iba resbalando.



La tensión subió y la presión para el Atlético era mayor tras gol de Fede Valverde, luego

Vásquez erró y Llorente para el colchonero la estrelló al travesaño para dejarle en bandeja a Rudiger el cobro definitivo que lo hizo con incertidumbre tras roce de Oblak, pero fue suficiente.

Con información de fútbolred.com