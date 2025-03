Venezuela confirma reanudación de vuelos de repatriación de migrantes desde Estados Unidos

Jorge Rodríguez subrayó que el Gobierno de Venezuela protege de este modo “los Derechos Humanos de nuestros compatriotas migrantes”

El jefe de la delegación de Venezuela para los «diálogos de paz», Jorge Rodríguez, confirmó este jueves el acuerdo con EE. UU. para repatriar a venezolanos en ese país, tal como lo adelantó el enviado especial de Trump, Richard Grenell.

En un comunicado, Rodríguez informó que el convenio se dio con Grenell y está enmarcado en el ‘Plan Vuelta a la Patria’.

“Venezuela informa que, en el marco del Plan Vuelta a la Patria, ha llegado a un acuerdo con el enviado especial, Richard Grenell, para repatriar hermanos venezolanos que se encuentran en los Estados Unidos”, dijo.

El también presidente de la AN subrayó que el Gobierno de Venezuela protege de este modo “los Derechos Humanos de nuestros compatriotas migrantes”. Asimismo, defiende y resguarda “la reunificación de las familias que han sido víctimas de las graves consecuencias que las sanciones criminales contra nuestro país y nuestra economía produjeron en nuestro pueblo”.

Según Rodríguez, estas acciones provocaron “la salida de connacionales, gente trabajadora y digna”, a otros destinos en busca de alternativas.

Finalmente, ratificó que cuidarán de “nuestros compatriotas donde quiera que estén” y “nos congratulamos por la felicidad que llega a los hogares venezolanos cuando vemos regresar a sus hijos e hijas, a su casa, a su patria, a un futuro digno que construiremos todos juntos”.

Más temprano, Grenell dijo que, en estos vuelos, se enviará a Caracas a quienes “violaron las leyes de inmigración”.

I am pleased to announce that Venezuela has agreed to resume flights to pick up their citizens who broke U.S. Immigration Laws and entered the U.S. illegally.

The flights will resume Friday.

— Richard Grenell (@RichardGrenell) March 13, 2025