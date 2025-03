Venezuela rechaza advertencias de Marco Rubio sobre Guyana

0 SHARES Share Tweet

El canciller Yván Gil, y la vicepresidenta Ejecutiva Delcy Rodríguez respondieron a las declaraciones de Marco Rubio en Guyana junto al presidente Irfaan Ali.

Yván Gil, canciller de Venezuela, rechazó las advertencias emitidas por el secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio sobre Guyana en las que insinuó un posible uso de fuerza militar uso de fuerza militar contra Venezuela ante un posible ataque a ese territorio que se encuentra en disputa.

El titular del Ministerio de Exteriores de Venezuela, atribuyó la declaración a un “guion de amenazas” para asustar a los pueblos soberanos.

“Marco Rubio no nos sorprende. Conocemos ese viejo guion de amenazas y bravuconadas con el cual un acomplejado aspira (a) asustar a los pueblos soberanos”, manifestó a través de su canal de Telegram.

Así mismo, el canciller manifestó que Venezuela “no se rinde ante intimidaciones, ni cede ante el chantaje” de quienes “creen que con discursos incendiarios” pueden “torcer la historia” o “arrebatar” derechos “históricos” que, a su juicio, son de Venezuela.

“Somos un país amante de la paz, la defenderemos usando para ello todos los medios disponibles, con la fuerza de la razón y la legitimidad de nuestros derechos”, afirmó.

En este sentido, el ministro dijo que Venezuela no necesita ni busca conflicto, pero -agregó- tampoco permitirá que “intereses foráneos” intenten “reescribir la realidad” sobre “nuestro” Esequibo.

«¡Saque sus narices de esta controversia! No permitiremos (que) convierta esto en un campo de batalla para los intereses de las transnacionales de la ExxonMobil y del complejo industrial militar de su país», expresó el funcionario venezolano.

Lo que escrbió Gil en Telegram:

Por su parte, la vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, advirtió al presidente de Guyana, Irfaan Ali, que Venezuela jamás cederá sus derechos sobre la Guayana Esequiba ni se dejará amedrentar por los que incumplen el Derecho Internacional.

De esta forma, Rodríguez se pronunció, este jueves, sobre el recibimiento del mandatario guyanés al alto funcionario estadounidense, Marco Rubio: «El Zelensky del Caribe, con estrechos pantalones, se buscó al minúsculo que ocupa la Secretaría de Estado de EEUU, para pretender amenazar a Venezuela».

Desde sus redes sociales, Delcy Rodríguez compartió el video de la rueda de prensa de Marco Rubio en Guyana, donde asegura que habrá «consecuencias» si Venezuela ataca a Guyana.

«El Zelensky caribeño desdeña del diálogo debido, conforme al Mecanismo de Argyle, amparándose en acciones de estirpe guerrerista. Deben tener muy claro que Venezuela jamás cederá sus derechos sobre la Guayana Esequiba ni se dejará amedrentar por los despreciables del Derecho Internacional», indicó.

La vicepresidenta le indicó a Irfaan Ali que su país debe paralizar de inmediato la disposición ilegal y abusiva de un mar pendiente por delimitar y «debe sentarse de inmediato a la mesa de negociaciones, basta de amenazas».

Al final de su post, Rodríguez indicó tanto a Rubio como a Ali, que «somos dignos herederos de un GRAN LIBERTADOR, Simón Bolívar. No se atrevan».

Con información de elnacional.com y globovisión