Ancelotti considera que Mbappé “va a ser una leyenda” en el Madrid igual que Cristiano

El técnico madridista considera que el delantero francés puede lograr números goleadores similares a los conseguidos por Cristiano Ronaldo.

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, no comparó a Kylian Mbappé con Cristiano Ronaldo, pero admitió que el delantero francés puede lograr números goleadores similares, convencido de que «va a ser una leyenda» madridista.



«Es difícil comparar a jugadores distintos y decir que Mbappé va a ser capaz de lograr lo que ha logrado Cristiano Ronaldo en el Real Madrid. Tiene la posibilidad de hacerlo y eso significa que va a ser una leyenda del Real Madrid como lo es Cristiano Ronaldo«, manifestó en rueda de prensa.



Ancelotti busca su tercera final de la Copa del Rey, competición que conquistó en las dos ocasiones que llegó al partido decisivo. Puso en valor el torneo antes de recibir a la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu, con ventaja de un tanto de la ida de semifinales.



«Me motiva estar muy cerca de una final, a los jugadores y al club. Estoy más motivado porque es un logro jugar una final de cualquier competición, por estar muy cerca, tener una pequeña ventaja y el apoyo de nuestra afición nos motiva más», dijo.



El técnico italiano ve a su plantilla «motivada» y «en buena forma», con los brasileños Vinícius, Rodrygo y Endrick más el uruguayo Fede Valverde ya recuperados del desgaste de los largos viajes para jugar con sus selecciones. «Tenemos la oportunidad y la ilusión de jugar otra final. Nos encantaría ganar la Copa del Rey, una competición que nos ha salido bien los últimos años y queremos repetir».



Ancelotti defiende el estilo de juego del Real Madrid

La brillantez del Barcelona en sus últimos triunfos con goleadas ha provocado la comparación en el estilo de juego con el Real Madrid. Ancelotti defendió su parte, reconociendo que su gran rival está brillando.



«En fútbol cada uno tiene su opinión sobre el juego. A unos les gusta más la posesión y a otros la defensa, a unos presión alta, el bloque bajo, el balón largo o más la pelea por segundo balón… hay muchas facetas», reconoció.



«El Barcelona juega un fútbol muy bonito, con intensidad, y el Madrid uno distinto pero con mucha calidad. A mí me encanta el fútbol del Madrid y me gusta cómo juega el Barcelona. Es difícil compararlos porque son distintos estilos y equipos que dependen de las características de los jugadores», defendió.



No entiende «Carletto» que para el elogio del juego del Barça se critique el del Real Madrid, y defendió los resultados que ha tenido en sus últimas temporadas con un estilo similar que va retocando en función de la plantilla de la que dispone.



«Me encanta cómo juega el Madrid y si seguimos así está muy bien. Se pueden mejorar cosas, hay temporadas más complicadas con más o menos equilibrio pero cambia por las características de los jugadores. Es imposible mantener un estilo muy definido por muchos años. El que intenta tener siempre la misma identidad siempre falla al final», opinó.



Esta temporada, Ancelotti confesó que al estar condicionado por las graves lesiones defensivas, ve a su equipo con más problemas atrás. «Hemos sido menos sólidos atrás que el año pasado pero más efectivos en ataque. Hemos tenido lesiones muy importantes en defensa que nos han hecho perder un poco de solidez».

