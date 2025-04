China responde a declaraciones de la Casa Blanca sobre los aranceles del 245%

0 SHARES Share Tweet

El Ministerio de Asuntos Exteriores chino respondió a la declaración de la Casa Blanca en la que se afirma que China se enfrenta ahora a un arancel de hasta el 245% sobre las exportaciones a EE.UU. El portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores, Li Jian, recordó que su país ha manifestado repetidamente su posición solemne sobre la crisis arancelaria.

En rueda de prensa de este miércoles 16 de abril de 2025, el vocero chino, Li Jian, reiteró que la guerra arancelaria fue iniciada por Estados Unidos y que China solo ha tomado las contramedidas necesarias para salvaguardar sus derechos e intereses legítimos, así como la equidad y justicia internacionales.



El vocero recordó que ya Washington aplica tarifas adicionales de 125 por ciento, mientras que el gigante asiático anunció medidas similares a los productos provenientes de la nación norteamericana.

«Si Estados Unidos continúa imponiendo aranceles más altos, ya no tendrá sentido económico y se convertirá en una broma en la historia de la economía mundial. Bajo el nivel arancelario actual, no hay posibilidad de que el mercado acepte productos estadounidenses exportados a China», agregó.



Asimismo, destacó que su país ha manifestado en reiteradas ocasiones que no quiere librar estas guerras, al considerar que las mismas no tienen vencedor, sin embargo, recordó que no les tiene miedo.

En tal sentido, el vocero subrayó que, desde Beijing, se tomó la decisión de ignorar el «juego arancelario» de la Casa Blanca de ahora en adelante, aunque reafirmó que si Washington insiste en infringir los intereses de China, se tomarán otras contramedidas.



Li Jian se refirió además a las declaraciones en la víspera de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien señaló que «la pelota estaba del lado de China» al referirse a unas posibles negociaciones futuras. En tal sentido, precisó que si Estados Unidos realmente quiere resolver el problema, «debería abandonar el sistema de máxima presión, dejar de amenazar y chantajear, y mantener diálogos con China sobre la base de la igualdad, el respeto y la reciprocidad».



El vocero de la cancillería china, recordó que Beijing ha reiterado en varias ocasiones que la esencia de la cooperación con Estados Unidos es el beneficio mutuo, siempre bajo los principios de igualdad, respeto y ganancias compartidas.

Con información de globovision.com