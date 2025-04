Roma se prepara para recibir a los miles de fieles que darán su último adiós al papa Francisco

0 SHARES Share Tweet

La ciudad de Roma se prepara para acoger a los cientos de miles de fieles que llegarán desde este lunes a la capital italiana para los funerales del Papa Francisco, fallecido este lunes a los 88 años en su residencia de la Casa Santa Marta, motivo por el que las autoridades convocaron un Comité Operativo urgente para garantizar la seguridad ciudadana.



Por el momento, antes de que el Comité Operativo, convocado por el Jefe del Departamento de Protección Civil, Fabio Ciciliano, se reúna a las 03.00 de la tarde (hora local) en Roma, las autoridades italianas desplegaron un operativo inicial en las inmediaciones de la Plaza de San Pedro que cortó algunas calles para garantizar el orden.



Además, en señal de duelo por la muerte del Santo Padre, la Presidencia del Consejo de Ministros ordenó que las banderas de los edificios de la Presidencia ondeen a media asta. Esta disposición fue comunicada a los órganos constitucionales, prefecturas, representaciones diplomáticas y consulares en el extranjero, así como a las fuerzas armadas y de policía.

La primera ministra, Giorgia Meloni, está en contacto con Ciciliano, a quien ha pedido que active las acciones necesarias para garantizar la ordenada afluencia y asistencia de los fieles que llegarán a Roma tras la muerte del Santo Padre, sus funerales y la posterior ceremonia de entronización del nuevo Pontífice.



Para este martes, a las 11.00 de la mañana (hora local), se convocó también un Consejo de Ministros que confiará al Ciciliano la coordinación de las actividades y de todas las estructuras implicadas, como ocurrió en 2005 con ocasión de los funerales del Papa Juan Pablo II.



En este sentido, el rito de la constatación de la muerte del papa Francisco tendrá lugar este lunes a partir de las 08:00 (hora local) en su residencia de la Casa Santa Marta, en cuya capilla será velado.



El maestro ceremoniero del Vaticano, Diego Ravelli, informó en un comunicado de que el féretro será velado en la capilla de su residencia por disposición en vida del pontífice, ya que antes de Francisco esto se hacía en la capilla del Palacio Apostólico.



El pontífice simplificó el año pasado los ritos funerarios en el documento «Ordo Exsequiarum Romani Pontificis» y, entre otras cosas, estipuló ser velado en la capilla de su residencia y no en el Palacio, además de que su cuerpo fuera después expuesto a los fieles en un ataúd abierto y no sobre un catafalco en la basílica.



Con su muerte, con 88 años y tras una difícil convalecencia por sus problemas respiratorios, dará inicio al protocolo que regirá su funeral y, después de este, en un plazo no superior de 20 días, la convocatoria de un cónclave para elegir a un sucesor.



Esta mañana, las campanas de San Pedro tocaron a muerto y el siguiente paso será el rito de la constatación de su fallecimiento, que será dirigido por el cardenal camarlengo estadounidense Kevin Joseph Farrell, esta noche.



Todo tendrá lugar en su apartamento de la residencia vaticana Casa Santa Marta, pues desde su elección en 2013 decidió no vivir en el Palacio Apostólico.



El maestro ceremoniero llamó a participar en el rito a todos los cardenales, los familiares del pontífice y a otras autoridades vaticanas.

