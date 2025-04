Padres de San Diego colocan a Luis Arráez en lista de lesionados por siete días

0 SHARES Share Tweet

Los Padres de San Diego colocaron a Luis Arráez en la lista de lesionados por conmoción cerebral de siete días, tras una colisión con el segunda base de los Astros de Houston, Mauricio Dubón, en el partido del domingo.

El anuncio fue hecho el lunes y en el movimiento correspondiente, el jugador de cuadro Mason McCoy fue ascendido desde El Paso (Triple A), para ocupar el lugar en el roster activo del venezolano.

Arráez también fue colocado en el protocolo de conmoción cerebral, una decisión tomada principalmente por precaución, según informó el mánager Mike Shildt, de acuerdo con la agencia AP.

“En general, es muy favorable (su situación) en comparación con lo aterrador que parecía”, agregó Shildt. “Pudo celebrar (el triunfo) al final (del juego del domingo) y después regresó con sus compañeros. Estaba alerta, así que eso fue bueno para el ánimo de todos, sobre todo para Luis, por supuesto”.

“Durmió bien, pero como era de esperar, tenía algo de rigidez en el cuello, aunque nada cognitivo, que nos preocupe demasiado. Va a entrar, no es para menos, en el protocolo de conmoción cerebral. Se le realizarán más pruebas. Esperemos que sea más por precaución que por necesidad”.

El venezolano fue sacado del juego en camilla para realizarse varios exámenes.

Luis Arráez mantuvo en vilo al Daikin Park, tras una fuerte colisión en la primera base con Mauricio Dubón, que le dejó tendido en el terreno durante 11 minutos, antes de ser sacado del parque en camilla, durante el primer inning de la eventual victoria de San Diego 3-2 contra Houston, el domingo por la noche.

Arráez fue atendido en el Houston Methodist Hospital y regresó al estadio después del partido, aunque por recomendación de cuerpo médico de los Padres, no atendió a la prensa, informó Steve Schaeffer, de MLB.com.

Shildt declaró que la situación con Arráez era “el mejor escenario posible”.

“Creemos que está prácticamente fuera de peligro. El tiempo lo dirá, pero las pruebas iniciales son muy favorables. No presenta fracturas de ningún tipo. Es decir, sufrió una pequeña laceración en la mandíbula, así que nos preocupa su mandíbula. Nos preocupa su región cervical. Todo salió bien y estable en las pruebas iniciales”, abundó Shildt en ese instante.

Luego que Fernando Tatis Jr. le negociara boleto a Framber Valdez en la primera entrada, Arráez dragó la bola por la inicial en un intento de sacrificio. El inicialista Christian Walker tomó el roletazo e hizo el disparo al primer saco, a donde se había movido el camarero Dubán, quien completó el out, pero no pudo quitarse de la línea de carrera del venezolano. Ambos cayeron en territorio de foul, después del choque.

Intenté mantenerme en la base, pero iba a toda velocidad”, comentó Dubón, tras finalizar el juego. “Me preparé y cerré los ojos. No podía moverme a ningún lado, nada. Por eso intenté aguantar… Daba miedo verlo inmóvil. Sobre todo, cuando la gente sabe el tipo de jugador que soy. No soy un jugador sucio ni nada, así que es horrible. No pude haber hecho nada. Me preparé y, ¿sabes?, pensé que me iba a llevar la peor parte”.

De acuerdo con Schaeffer, Arráez y Dubón fueron vistos hablando en las afueras del clubhouse de San Diego, una vez finalizado el compromiso.

Tras un comienzo frío, en el que falló en sus primeros 16 turnos, Arráez llegó al partido dominical con una línea ofensiva de .375/.426/.536 (56-21), con tres dobles, dos jonrones, cuatro empujadas y .962 de OPS, en sus últimos 13 juegos.

Estoy feliz de que ya esté de vuelta con nosotros y de que se encuentre de pie”, agregó Tatis Jr., según el reporte de MLB.com. “Es una parte triste del juego, pero a veces pasan cosas. Me alegra que esté bien”.

La ausencia de Arráez se suma a las bajas de Jackson Merrill, Jake Cronenworth, Brandon Lockridge y Jason Heyward, quienes se encuentran en lista de lesionados.

San Diego juega a partir de este lunes una serie de tres encuentros contra los Tigres en Detroit y luego, tras tener libre el jueves, regresa a casa para medirse a los Rays de Tampa Bay el fin de semana. Si todo marcha bien, “La Regadera” podría estar de vuelta la próxima semana.

Con información de LVBP