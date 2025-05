El jockey venezolano Junior Alvarado hizo historia al ganar el Derby de Kentucky con el ejemplar Soveregnty

Se trata de la tercera victoria en los últimos tres años para un jinete venezolano, luego de los triunfos de Javier Castellano en 2023 y Sonny León en 2022.

El jockey venezolano Junior Alvarado con el ejemplar Soveregnty del entrenador William Mott logró la victoria en la edición 151 del Kentucky Derby G1 en distancia de 2.000 metros, con un tiempo de 122,1 en el hipódromo de Churchil Downs

Con una partida limpia en los primeros metros donde salió en los últimos puestos de los 19 ejemplares que participaron en la competencia, el presentado por Godoplhin Stable se mantuvo entre los últimos ejemplares, mientras en la punta iba el ejempla Citizen Bull, el cual marcó parciales de 22,4 en 400 metros, la media milla en 46,1 y los 1,200 metros en 70,3 con el dominio de Neoquos, y al llegar a la curva final comenzaría a pelear la punta con Journalism para dejar parcial de 1,600 metros en 96,4 y un crono final de 122,1.

The feeling of winning your first Kentucky Derby 🌹 pic.twitter.com/gqDLTYzix9

