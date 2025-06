Alí Jameneí, líder supremo de Irán, advierte a EE.UU. de «daños irreparables» si se une a los ataques de Israel

0 SHARES Share Tweet

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, dijo este miércoles que EE.UU. debe entender que el país persa no se rendirá, en el marco de la escalada de tensiones con Israel, durante un mensaje televisado dirigido a la nación, informa la agencia de noticias Tasnim.



«Los estadounidenses deben saber que la nación iraní no puede rendirse y que cualquier intervención militar suya causará, sin duda, daños irreversibles», aseveró, elogiando la firmeza y el coraje de la nación iraní ante la reciente «invasión insensata y maliciosa» de Israel.



En este sentido, Jameneí hizo hincapié en que la República Islámica se mantendrá firme frente a una guerra o una paz impuestas, aseverando que la nación «no se rendirá ante nada impuesto por nadie».



Asimismo, tildó de «amenazantes y ridículas» las recientes declaraciones del presidente de EE.UU., Donald Trump. «Las personas inteligentes que conocen Irán, la nación iraní y su historia jamás le hablarán con un lenguaje amenazante, porque la nación iraní no se rendirá, y los estadounidenses deben saber que cualquier intervención militar estadounidense sin duda traerá daños irreparables», apuntó.



«El enemigo sionista debe ser castigado y está siendo castigado, y el castigo que la nación iraní y las fuerzas armadas han infligido a este malvado enemigo, están infligiendo actualmente y planean infligir en el futuro, es un castigo severo y lo ha debilitado», continuó, asegurando que en el momento en que EE.UU. entra en escena es una «señal de debilidad e impotencia» de Israel.



«Continúen con fuerza su vida, especialmente aquellos que son responsables de asuntos de servicio y tratan con el pueblo, y aquellos que son responsables de la información y la explicación, continúen su trabajo con fuerza y confianza […] Dios todopoderoso definitivamente y con certeza dará la victoria a la nación iraní y a la verdad y la justicia», concluyó el líder supremo.



Este martes, Trump afirmó que saben dónde «se esconde» Jameneí y dijo que es un «blanco fácil», asegurando que está salvo porque, por ahora, no tienen planes de acabar con su vida. «Pero no queremos que se disparen misiles contra civiles ni soldados estadounidenses. Nuestra paciencia se está agotando», dijo.

Con información de actualidad.rt.com