Rusia y Ucrania realizaron sexto canje de prisioneros

«La mayoría de los guerreros que regresan hoy del cautiverio ruso llevaban más de dos años retenidos. Y ahora, por fin, están en casa», dijo Zelenski.

Rusia y Ucrania efectuaron este viernes 20 de junio el sexto canje de prisioneros de guerra en el marco de lo acordado en la segunda ronda de negociaciones de Estambul a comienzos del mes, indicaron el Ministerio de Defensa ruso y el presidente ucraniano Volodimir Zelenski.

Most of the warriors returning today from Russian captivity had been held for over two years. And now, at last, they are home.



These are defenders of Mariupol, Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, Kherson, Kharkiv, and Chernihiv regions. Warriors of the Armed Forces, the National… pic.twitter.com/54bidDlCt2