Trump al hablar con Putin telefónicamente: «No necesito ayuda con Irán, necesito ayuda contigo»

0 SHARES Share Tweet

Desde antes de su regreso a la Casa Blanca, Trump ha estado abogando por un cese completo de las hostilidades en la guerra que libra Rusia en Ucrania.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, confirmó este martes que habló con su homólogo ruso, Vladimír Putin, quien le ofreció ayuda para lidiar con Irán, a lo que este le respondió que prefería mejor cooperación de Moscú en relación al fin de la guerra en Ucrania.



«Vladimír (Putin) me llamó y me dijo: ‘¿Puedo ayudarte con Irán?’. Le dije: ‘No, no necesito ayuda con Irán, necesito ayuda contigo’, dijo el mandatario estadounidense a periodistas a bordo del Air Force One de camino a La Haya para participar en la cumbre de la OTAN.



«Me gustaría alcanzar un acuerdo con Rusia», aseguró Trump, quien habló con el mandatario ruso por última vez hace diez días, en la que también le presionó para poner fin a la guerra en Ucrania.



Desde antes de su regreso a la Casa Blanca, Trump ha estado abogando por un cese completo de las hostilidades en la guerra que libra Rusia en Ucrania, para lo que ha buscado sin éxito un entendimiento entre Moscú y Kyiv, mientras que se ha mostrado más crítico con los ucranianos, pese que la invasión la inició Rusia en febrero de 2022.



La semana pasada, Putin afirmó que el conflicto con Ucrania es diferente del de Israel e Irán, en el que Trump ayudó a negociar un cese el fuego, acordado en la noche entre el Gobierno israelí y Teherán tras 12 días de fuego cruzado.



«Nosotros no buscamos la capitulación de Ucrania, insistimos en el reconocimiento de la realidad creada sobre el terreno», dijo el presidente ruso en un foro económico en San Petersburgo el viernes.



El Kremlin, uno de los principales aliados de Irán, expresó su apoyo hacia un alto el fuego entre Irán e Israel. «Esto es lo que pedía Rusia desde el comienzo del conflicto. Por eso, solo podemos saludarlo», dijo el lunes Dmitri Peskov, portavoz presidencial.

Con información de globovision.com