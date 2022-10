Pérez Vivas batea condiciones de primarias: Recogeremos las firmas y seré el candidato unitario

0 SHARES Share Tweet

Nota de prensa

El precandidato a las primarias de la oposición venezolana, César Pérez Vivas, salió al frente -este miércoles- a las condiciones que han estipulado para este proceso comicial en el reglamento hecho público, día atrás, por la Plataforma Unitaria. En este sentido, expuso sus observaciones a la condición de recoger firmas para los aspirantes que no formen parte de los partidos que componen la coalición opositora.

En entrevista con Carlos Peñaloza para el programa ”En Contexto” que transmite Canal I, el dirigente demócrata cristiano enfatizó que si bien es importante que se desarrollen las primarias, hay normas con las que mantiene sus reservas.

“Nosotros tenemos que recoger firmas para poder ser candidatos y no tengo problema (…) voy a recoger las firmas pero ahí hay unos señores que se van a postular por unos partidos que tienen 10 o 15 años que no hacen una elección y que nadie sabe cuántos miembros tienen. Esos no van a tener que recoger el 0.5% de las firmas. Debería ser igual para todos”, comparó Pérez Vivas.

”Voy a pedir las firmas a los venezolanos”

Frente a este panorama, el dirigente político enfatizó que la Concertación Ciudadana, al cual citó como una coalición plural donde hay diversos sectores de la sociedad democrática y donde existen los líderes de toda Venezuela, saldrá a pedirle la firma a los venezolanos.

“Yo César Pérez Vivas quiero ser el próximo presidente de Venezuela con su respaldo (de toda Venezuela), no depender de ningún señor en Caracas que tenga la firma de la tarjeta electoral de un partido o aún sin tenerla se atribuye la legitimidad del mismo. Soy partidario de que sean los ciudadanos quienes me postulen de candidato a las primarias y no ningún señor que se crea dueño de una tarjeta o un partido”, apuntó.

Lamentando, una vez más, la crisis institucional que existe en el país y que incluye a los partidos políticos, el abanderado de la Concertación Ciudadana dijo que será el proceso de primarias lo que dará verdadera y auténtica legitimidad al liderazgo político: “Aquí está este servidor de ustedes, César Pérez Vivas, listo y dispuesto a someterse al veredicto de los ciudadanos. Estoy aquí para trabajar por la unidad, para trabajar por la movilización ciudadana, para construir un cambio profundo de la sociedad venezolana que el país está reclamando en este momento”.