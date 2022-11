De los cincuenta mejores restaurantes latinoamericanos ninguno es venezolano

0 SHARES Share Tweet

Entre los diez primeros hay cuatro peruanos, incluyendo el primer lugar que recayó en el restaurant Central.

Por Irma Locantore

El restaurante Central, insignia de los chefs Virgilio Martínez y Pía León, encabeza la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo 2022, Latin America’s 50 Best Restaurants 2022, por primera vez desde 2016. El galardón se entrega un año después de que Central fuera nombrado The Greatest Restaurant in Latin America 2013-2021 como parte de la lista retrospectiva de Latin America’s 50 Best Restaurants 2021: Pasado y Futuro.

En los primeros puestos de la clasificación, Central es acompañado por los restaurantes Don Julio, en Buenos Aires, que ocupa la segunda posición y consigue el título como mejor restaurante en Argentina, The Best Restaurant in Argentina, y Maido, en Lima, cierra el TOP 3 del listado latino.

Lista de los 50 Mejores Restaurantes de América Latina 2022