«Kanye ha troleado a Trump». La historia interna de la explosiva cena del expresidente con un líder supremacista

Lo que se suponía que iba ser una cena privada acabó siendo una pesadilla política para Trump.

Por Marc Caputo – NBC News

Apenas dos días antes de Acción de Gracias, Donald Trump planeaba tener una cena privada y sin complicaciones con un viejo amigo: Ye, el rapero antes conocido como Kanye West.

Los dos habían quedado para compartir el pan el martes por la noche en el club Mar-a-Lago de Trump en Florida, después de semanas de conversaciones telefónicas privadas mientras Ye perdía lucrativas asociaciones y se convertía en un paria cultural por sus comentarios antisemitas, según personas familiarizadas con las conversaciones entre los dos hombres.

Pero Trump puede haber caído en una trampa en los salones dorados de Mar-a-Lago debido a su afición por el espectáculo y ser el centro de atención. Ye llegó con tres invitados, entre ellos el nacionalista blanco y antisemita Nick Fuentes.

Trump ha dicho desde entonces que no conocía a Fuentes ni sus antecedentes cuando cenaron juntos, una afirmación que Fuentes confirmó en una entrevista, pero otros en el abarrotado club de miembros se dieron cuenta de su identidad. La noticia de la reunión provocó una avalancha de críticas por parte de algunos rivales republicanos y aliados de Trump y de su campaña presidencial, que entonces tenía una semana de vida.

Para controlar los daños, la campaña de Trump está instituyendo nuevos procedimientos de investigación y esfuerzos de control a medida que surgen detalles sobre cómo Fuentes y el exmandatario se sentaron en la misma mesa, según dos personas informadas de los planes.

El revuelo subraya los problemas históricos con Trump mientras los republicanos consideran si quieren que vuelva a ser presidente en 2024.

Tanto sus campañas como su Administración se han caracterizado a menudo por el caos y se han visto sacudidas por las consecuencias de sus impulsos al ir tropezando de crisis en crisis. Y Trump se ha colocado repetidamente en el centro de las polémicas sobre el racismo, desde acusar falsamente al primer presidente negro de no ser ciudadano de nacimiento hasta anunciar su candidatura presidencial de 2016 presentando a la mayoría de los migrantes mexicanos como violadores y narcotraficantes.

El maestro troll fue troleado

La atención de los titulares sobre sus invitados -y, por tanto, las repercusiones posteriores- estaban prácticamente aseguradas por Trump antes de la cena, cuando hizo una gran entrada alrededor de las 8 pm del 22 de noviembre para conocer a sus invitados.

“Vimos a todo el mundo en el comedor levantarse y empezar a aplaudir, y entonces entró el presidente”, contó Fuentes a NBC News, cadena hermana de Noticias Telemundo. “Nos saludó, e invitó a Ye a cenar y Ye dijo que quería llevarnos con él a la mesa. Así que entramos y Ye se hizo algunas fotos con algunos de los invitados en el comedor y luego nos sentamos a la mesa».

Trump se aseguró de que se sentaran en su mesa especialmente reservada en el patio, a la vista de todos, según Fuentes.

Pero la cena no fue la feliz foto que el presidente había planeado.

Ye criticó a Trump por no hacer lo suficiente para ayudar a pagar las facturas legales de los arrestados en los disturbios del 6 de enero en el Capitolio. También le dijo que podría presentarse como candidato a la presidencia contra él, pero que debería ser su compañero de fórmula, cosas que enfurecieron al exmandatario, que atacó a la exesposa de Ye, Kim Kardashian, según dos participantes en la cena y Ye, que publicó al día siguiente un vídeo Mar-a-Lago debrief a sus 32,2 millones de seguidores en Twitter.

“Trump está impresionado con Nick Fuentes”, afirmó Ye en el vídeo.

Fuentes dijo que elogió a Trump como “mi héroe” y criticó al gobernador de Florida, Ron DeSantis, por su potencial desafío a Trump en las primarias del Partido Republicano, pero también le dijo a la cara en la cena que el otrora insurgente de 2016 corría el peligro de convertirse en un actor aburrido y previsible del establishment que podría perder en 2024.

Algunos republicanos, incluido el exvicepresidente Mike Pence, han condenado la cena, y Pence ha pedido a Trump que se disculpe.

Un antiguo asesor de Trump, que no ha querido entrar a criticar a su candidato preferido, dijo que estaba claro que la presencia de Fuentes era parte de un montaje para acaparar titulares.

“El maestro troll fue troleado. Kanye ha troleado a Trump”, opinó el asesor.

Mientras los asesores de Trump han intentado sofocar las reacciones, algunos han insistido en que el expresidente fue esencialmente engañado por el rapero y sus invitados, una sospecha respaldada por Milo Yiannopoulos, el provocador anti-Trump y de extrema derecha que ahora actúa como asesor político de Ye.

Yiannopoulos, un ex editor de Breitbart que fue expulsado de Twitter en 2016 por incitar a una campaña racista contra la comediante Leslie Jones, dijo a NBC News que él fue “el arquitecto” del plan para que Fuentes viajara con Ye con la esperanza de colarlo en la cena con Trump. La intención, según Yiannopoulos, era que Fuentes diera a Trump una visión sin tapujos de cómo una parte de su base ve su candidatura.

Yiannopoulos convenció a una exasesora de la campaña de Trump 2016 en Florida, Karen Giorno, para que llevara a Ye a Mar-a-Lago, lo que, según dijo, la llevó a convertirse en miembro accidental de la cena de Ye. Yiannopoulos dijo que también quería que Giorno informara a Ye sobre Trump y la política y, si ella iba a la cena, para dar un sentido de gravedad política a la discusión.

El cuarto miembro de la fiesta era un hombre al que Ye identificó más tarde como padre de un alumno de su escuela privada en California, Donda Academy. (Donda cerró por un año después de los comentarios antisemitas de Ye.) Yiannopoolos dijo que no estaba seguro de por qué el hombre viajó con ellos.

Yiannopoulos dijo que Fuentes está sirviendo en calidad de asesor de Ye. Giorno no es un miembro oficial del equipo no oficial de la campaña de Ye, pero voló a Los Ángeles para reunirse con ellos esta semana.

“Quería mostrar a Trump el tipo de talento que se está perdiendo al permitir que sus terribles manipuladores dicten con quién puede y no puede salir”, declaró Yiannopoulos a NBC News.

“También quería enviar un mensaje a Trump de que ha descuidado, ignorado y abusado sistemáticamente de la gente que más le quiere, la gente que le puso en el cargo, y ese tipo de comportamiento se vuelve contra ti al final”, añadió.

Y, según Yiannopoulos, organizó la cena “sólo para hacerle la vida imposible a Trump”, ya que la noticia de la cena se filtraría y Trump la gestionaría mal.

Fuentes se hizo eco del sentimiento: “Odio decirlo, las cosas malas que ha hecho en el pasado han vuelto a sacudirlo. Esta es la frustración con su base y con sus verdaderos leales”.

Trump echó humo después diciendo que Ye le había traicionado al tenderle una emboscada. “Intentó joderme. Está loco. No puede ganarme”, afirmó Trump, según un confidente, que luego transmitió la conversación a NBC News bajo la condición de anonimato.

“Trump estaba totalmente sorprendido”, dijo la fuente sobre la presencia de Fuentes. “Fue una trampa”, añadió.

Algunos en la órbita de Trump le habían advertido de que no cenara con Ye, en entredicho por su antisemitismo, en primer lugar, según dos fuentes que habían sido informadas de una evaluación interna de daños que la campaña realizó tras el estallido de la polémica.

Pero Trump es conocido por negarse a hacer caso a los consejos de prudencia, a los asesores y a los críticos. Así que siguió adelante con la cena solo, diciendo a sus confidentes que pensaba que Ye necesitaba su consejo. Un confidente contó a NBC que Trump reconoció que quería que el rapero fuera visto porque “sería divertido para los miembros” de Mar-a-Lago.

Trump emitió tres declaraciones sucesivas en otros tantos días en su plataforma Truth Social en las que admitía que Fuentes estaba allí, al tiempo que negaba conocer su identidad antes y durante la cena.

Pero ninguna de sus declaraciones desautorizó el discurso de odio asociado a Fuentes, lo que provocó más críticas de que el expresidente se resiste a distanciarse demasiado de los racistas porque son parte de su base de apoyo político.

Ye, antes conocido como Kanye West, me pedía consejo en relación con algunas de sus dificultades, en particular ‘que tienen que ver con sus negocios”, explicó Trump en su último comunicado sobre la cena, emitido el sábado. “También hablamos, en menor medida, de política, donde le dije que definitivamente no debería presentarse a la presidencia, ‘cualquier votante que tengas debería votar a TRUMP’… De todos modos, nos llevamos muy bien, no expresó ningún antisemitismo y aprecié todas las cosas bonitas que dijo sobre mí en ‘Tucker Carlson’. ¿Por qué no iba a estar de acuerdo en reunirse? Además, no conocía a Nick Fuentes”.

Sin embargo, en medio de la reacción, la campaña comenzó a revisar los procedimientos internos para garantizar que alguien como Fuentes no vuelva a reunirse con Trump, según dos fuentes familiarizadas con las discusiones.

El Servicio Secreto de Estados Unidos se distanció del incidente y dijo en un comunicado el lunes que, como “un club privado”, la seguridad de Mar-a-Lago está a cargo de “quién puede haber tenido acceso a sus instalaciones».

El lunes, Ye, Yiannopoulos y Fuentes tenían previsto hablar de cómo se produjo la cena en una aparición conjunta en un webcast conservador, pero el rapero salió furioso después de que se le cuestionaran sus declaraciones en las que sugería que los judíos controlan los bancos y los medios de comunicación.

Su séquito le siguió.

La cena previa a Acción de Gracias fue la tercera conmoción que sacudió la campaña presidencial de Trump, que tenía exactamente una semana de vida la noche de la cena.

Horas antes de que se sirviera el pavo y el relleno, la Corte Suprema de Estados Unidos ordenó a Trump que entregara al Congreso sus formularios de declaración de la renta, culminando una lucha de un año que siguió a la declaración de Trump en 2014 de que le “encantaría” publicarlos si se presentaba a la presidencia.

Y cuatro días antes de la cena de Ye, el 18 de noviembre, el Departamento de Justicia nombró a un fiscal especial para examinar los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos y la posesión de Trump de documentos gubernamentales altamente sensibles en Mar-a-Lago cuando ya no era presidente.

Horas antes de que el vuelo de Ye llegara a Florida, Yiannopoulos sedujo a Giorno para que recogiera al rapero en Miami y lo llevara a Mar-a-Lago, a 70 millas (112 kilómetros) de distancia. Giorno dijo que Yiannopoulos sólo le dijo que Ye estaría con dos personas, entre ellas alguien llamado “Nick”, pero no le dio el apellido. Yiannopoulos confirmó que le dio información limitada a Giorno.

Ambos dicen que a Giorno no se le comunicó de antemano el plan para enfrentarse a Trump.

Pero algunos leales a Trump y asesores del círculo íntimo de Trump siguen culpando a Giorno de no haber avisado al expresidente o a su equipo sobre Fuentes, de cuya identidad dijo haberse enterado en el trayecto.

“Teniendo en cuenta que Milo lleva varios años publicando mensajes anti-Trump desde 2020 y su autoproclamado deseo de vengarse de Donald Trump, Karen Giorno no puede decir de buena fe que no sabía lo que Milo planeaba hacer (…) Karen y Milo le tendieron una trampa a Trump para hacerle quedar mal”, opinó Laura Loomer, una leal a Trump que se presentó como candidata al Congreso por Florida en 2020 y contrató a Giorno, que luego conoció y contrató a Yiannopoulos para trabajar para Loomer.

Ambos tuvieron enfrentamientos separados con Giorno, en 2022 y 2020, respectivamente. Yiannopoulos y Giorno desestimaron las críticas de Loomer como resultado de su enfrentamiento.

Loomer fue uno de los primeros activistas de alto perfil de la derecha que fue expulsado de Twitter en 2018, después de llamar a una de las primeras congresistas musulmanas del país, la demócrata Ilhan Omar, por Minnesota, “anti judía” y atacar al Islam por abusar de las mujeres.

Loomer también criticó a la congresista Marjorie Taylor Greene, republicana por Georgia, por ser cómplice del supuesto montaje de Trump porque es aliada de Yiannopoulos y lo había contratado como becario de verano.

Un portavoz de Greene negó la acusación de su implicación pero declinó hacer más comentarios a NBC News. Greene respondió a Loomer en su canal de Telegram. Greene también tiene una conexión con Fuentes: habló en su conferencia America First Political Action en Florida en febrero, pero luego dijo que no sabía quién era.

Giorno dijo que había quedado atrapada en el radio de acción de la cena con Ye y Fuentes, pero que fue una participante involuntaria. La noche en que condujo al equipo a Mar-a-Lago no se dio cuenta de que iba a haber una confrontación y no tuvo tiempo de llamar o enviar un mensaje de texto para avisar a nadie porque el vuelo de Ye aterrizó sobre las 5 de la tarde, en plena hora punta de la metrópolis del sur de Florida en un día lluvioso. Tardó tres horas en llegar a Mar-a-Lago, el doble de lo que se tarda normalmente.

A mitad de camino hacia Mar-a-Lago, Giorno se dio cuenta de que Ye, Fuentes y el otro hombre no iban vestidos correctamente.

“Todos ustedes llevan pantalones vaqueros. ¿No les informaron del código de vestimenta?”, preguntó.

Ye dijo que no le habían informado y que “dudo que Nick vaya a entrar de todos modos”.

“Nick”, preguntó, “¿cuál es tu apellido?”.

Fuentes dio su apellido.

“Voy a matar a Milo”, pensó.

Giorno siguió conduciendo y dijo que probablemente tendrían problemas para entrar en Mar-a-Lago debido a la seguridad privada y al Servicio Secreto. También se dio cuenta de que había olvidado su licencia de conducir, por lo que tuvo que usar una tarjeta de crédito con su nombre para demostrar su identidad para entrar.

Como tenía a Ye en su coche y es una visitante frecuente de la propiedad, ya que asistió al anuncio de campaña de Trump siete días antes, los cuatro pudieron entrar.

Trump se encontró con la fiesta en el vestíbulo y saludó calurosamente a todos, pero le extrañó que su antiguo asesor estuviera de alguna manera con Ye. Giorno dijo que intentó dejar a Trump con Ye en privado.

“Señor, me alegro mucho de volver a verle”, le dijo a Trump. “Tengo entendido que se supone que tiene una reunión privada con Ye y estoy feliz de ir al bar con estos dos chicos mientras usted cena”.

Pero Trump se negó.

“Eso se lo dejaré a Ye. ¿Quieres que se unan?” preguntó Trump, según Giorno.

“Sí”, respondió Ye. “Vamos a comer todos”.

“Genial”, dijo Trump. “Salgamos al patio”.