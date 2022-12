Leones volvieron a zarandear a los Navegantes y ya les ganaron la serie particular

0 SHARES Share Tweet

El Caracas quedó segundo en la tabla en solitario mientras que Magallanes cayó a la quinta casilla, ahora con foja de 16 y 9, a 6.5 juegos con respecto al primer lugar, ocupado por Cardenales de Lara.

Con información de LVBP

Los Leones del Caracas derrotaron 3 a 2 a los Navegantes del Magallanes en juego realizado en las instalaciones del estadio de la Ciudad Univesitaria asegurando así la serie particular entre ambos.

Caracas solo necesitó de tres imparables para doblegar a sus archirrivales frente a las más de 20 mil personas que se dieron cita para el último duelo de ronda regular entre ambos clubes en el Estadio Universitario.

El pitcheo caraquista estuvo intraficable en el encuentro encabezado por el joven Jesús Vargas, quien no contó con su mejor inicio de partido, aunque ayudado por su defensa se recuperó a tiempo para evitar lo que pudo haber sido una catástrofe.

El novel serpentinero retiró al primer naviero que encaró, pero luego entró en dificultades al recibir hits seguidos del dominicano Rainel Rosario y del criollo Daniel Mayora, ambos hacia la pradera izquierda. Renato Núñez en un extenso turno de hasta nueve pitcheos, sacó un boleto que congestionó las almohadillas y dejó la mesa servida al peligroso Alberth Martínez.

Martínez, uno de los mejores bateadores del torneo, conectó un largo elevado hacia los predios del guardabosque derecho Alexander Palma para llevar a Rosario hasta el home plate con la carrera de la quiniela.

Con dos outs, además de hombres en segunda y primera, a Vargas le tocó medirse con su ex compañero Romer Cuadrado, quien sacó un profundo elevado entre los jardines izquierdo y central, pero apareció Harold Castro con un engarce de lujo que apagó el incendio y puso a celebrar a la abundante afición caraquista.

Con la ventaja temprana, Ricardo Sánchez se posó sobre el montículo como iniciador por Magallanes y se deshizo rápidamente de los tres leones, incluido un ponche con solo cuatro envíos frente al estelar Gleyber Torres.

Ese dominio exhibido en el comienzo, no pudo ser extendido por Sánchez hasta su segunda entrada de labor, en la que el enrachado Freddy Fermín le abrió con inatrapable a la derecha para luego meterse hasta la goma gracias a soberbio cuadrangular de José Rondón, el sexto para él de la presente zafra.

Desde ese punto en adelante, todo fue pitcheo. Vargas fue escabulléndose del campo minado que significa el lineup naviero hasta alcanzar cuatro importantes entradas para el mánager José Alguacil. Admitió cinco inatrapables, regaló un pasaporte y ponchó a dos. Lo mismo ocurrió con Sánchez, quien se retiró del juego con cuatro episodios, las dos rayitas, sin transferencia a la inicial y cuatro abanicados.



Entraron en acción los elementos de ambos bullpens. El brasileño Tiago da Silva fue el primero en decir presente por los avileños y sin aspavientos retiró a los seis con los que lidió en los dos innings de labor que le tocó. Por los carabobeños le correspondió al quisqueyano Yaramil Hiraldo, pero su intervención no pudo ser tan efectiva al recibir batazo de vuelta entera de su compatriota Isaías Tejeda en la baja de la quinta, con la que Leones amplió la diferencia 3 a 1.

Los tripulantes de la carabela no se iban a quedar de brazos cruzados y en el séptimo tuvieron una intentona de complicarle la noche a los locales ante los lanzamientos de Yoimer Camacho, quien contrario a lo que tiene acostumbrado, no estuvo efectivo al permitir trío de incogibles al hilo, además de incurrir en una pifia que se tradujo en la segunda anotación magallanera, la que lo llevó tener que abandonar el encuentro con un par de corredores en posición de anotar.

Camacho fue socorrido por José Mujica quien mostró su mejor cara en lo que va de certamen al exhibirse intraficable.



Mújica ponchó a Edwin García como primer adversario al que vio. Fue forzado a regalarle una base por bolas intencional a Raniel Rosario y tener que luchar contra el corazón ofensivo del lineup de Yadier Molina, el tercer bate Daniel Mayora y el cuarto Renáto Núñez. Con categoría se deshizo de los dos con sendos ponches para hacer explotar en algarabía a buena parte de los asistentes al parque de la UCV.

Mújica salió también del octavo inning, con otro dos guillotinados, amén de un sencillo recibido, para conferirle la responsabilidad de alcanzar el salvamento a su compañero y cerrador Anthony Castro, quien en esta ocasión no defraudó.

Castro llegó al partido con una derrota a cuestas en su última oportunidad de rescate; empero, la fortaleza mental alcanzada a través de la experiencia y que el mismo se ha encargado de manifestar en sus entrevistas, lo ayudó para reponerse a ese tropiezo y conquistar su décimo partido salvado del curso actual.

La majestuosa actuación de José Mújica le valió para sumar su primer éxito de la zafra, mientras que Ricardo Sánchez no logró escapar de la derrota, la tercera para su cuenta este curso.