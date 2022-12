Embajador Ecarri entrega en España

0 SHARES Share Tweet

Ecarri dejará de ser embajador tras cese de gobierno interino, pero continuará ayudando a venezolanos en Europa.

Por José Piñeiro

Antonio Ecarrí, el embajador en España de Juan Guaidó, tiene previsto comunicar al Ministerio de Asuntos Exteriores la conclusión de su trabajo diplomático en Madrid cuando la Asamblea Nacional que lidera la oposición venezolana confirme en segunda lectura el final de la presidencia interina.

La decisión legislativa estaba prevista para este jueves, por lo que la nota verbal de Ecarri podría remitirse al departamento de José Manuel Albares a lo largo de esta jornada. No obstante, el embajador de Guaidó seguirá residiendo en España mientras no se garantice por parte del régimen de Nicolás Maduro que los representantes de Guaidó en el extranjero no serán perseguidos ni encarcelados a su regreso a Caracas.

El cierre formal de la embajada de Guaidó en España, después de casi cuatro años de funcionamiento, no supondrá la entrega de ningún bien al Gobierno de Maduro por parte de las autoridades españolas. A diferencia de otros países, caso de Estados Unidos o el Reino Unido, Madrid no congeló bienes que fueran propiedad del Estado venezolano, al no haber ningún litigio entre las dos administraciones, y la legación de Ecarri ha trabajado desde febrero de 2019 en paralelo y sin intromisiones con la oficialista.

En todo caso y ante la nueva situación, Ecarri ha empezado a dar los primeros pasos para constituir una asociación, que quiere llamar Centro Europeo Venezolano por la Democracia, para seguir atendiendo y asesorando a ciudadanos del país sudamericano como hasta ahora. Este centro pretende ofrecer ayuda a los más de 700.000 venezolanos que viven en la Unión Europea, de los cuales unos 600.000 residen en España. Los siguientes países de acogida en términos numéricos son Portugal e Italia.

El 90% de ellos no tienen relación con la embajada y consulados del régimen desde que Guaidó fue reconocido como presidente interino, por lo que Ecarri ve necesario crear en Madrid “un hub europeo que siga dando asesoramiento” a sus compatriotas que lo necesiten ahora que termina el mandato del primero como presidente encargado de convocar elecciones en Venezuela. Los comicios presidenciales están previstos para finales de 2024.