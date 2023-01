Príncipe Harry revela en su autobiografía que mató a 25 talibanes

0 SHARES Share Tweet

El príncipe afirma que participó en seis misiones, todas las cuales involucraron muertes, pero las vio como justificables.

Por José Piñeiro

El príncipe Enrique de Inglaterra reveló en su autobiografía que mató a 25 talibanes cuando prestó servicio en Afganistán como piloto de helicópteros, según extractos del libro que publican este viernes los medios británicos.

La autobiografía, que en español lleva el título de ‘En la sombra’, ha provocado un gran debate en los medios del Reino Unido por los detalles revelados y su impacto en la Casa Real.

El libro -titulado ‘Spare’ (‘Repuesto’) en inglés- saldrá publicado oficialmente el próximo martes, aunque algunos ejemplares salieron ayer a la venta por error en España.

Tanto la prensa seria como los tabloides británicos abarcan amplios espacios y titulares a lo que cuenta el duque de Sussex, sobre todo sobre su misión en Afganistán en 2012-13.

«No fue una estadística que me llenase de orgullo pero tampoco me dejó avergonzado. Cuando me encontré sumergido en el calor y la confusión del combate, no pensé en esos 25 como personas. Eran piezas de ajedrez quitadas del tablero, las personas malas eliminadas antes de que pudieran matar a las buenas», escribe el hijo menor del rey Carlos III, de 38 años.

Los medios cuestionan hoy si fue acertado contar las personas que mató en Afganistán por el riesgo que implica para su seguridad.

El tabloide ‘The Sun’ afirma que, no solo arriesga su seguridad, sino que ha traicionado a sus colegas del Ejército británico que también sirvieron en el frente de batalla en Afganistán.

Entre otras revelaciones, Enrique cuenta que consumió drogas cuando era adolescente, como cocaína y marihuana, y que incluso consultó con una mujer con «poderes», sin dar su nombre ni decir si era vidente, que le dijo que su madre, la fallecida Diana de Gales, aprobaba su decisión de iniciar una nueva vida en Estados Unidos con su mujer, la actriz estadounidense Meghan Markle.

El duque resalta, asimismo, que él y su hermano, el príncipe Guillermo, le habían pedido en su día a su padre que no se casara con Camila Parker-Bowles, pero que Carlos III desoyó la petición, ya que contrajo matrimonio con ella en abril de 2005 en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor (a las afueras de Londres).

La autobiografía, escrita por JR Moehringer a partir de lo que le contó Enrique, alega que una vez el ahora Carlos III bromeó con su hijo menor al decir: «¿Quién sabe si yo soy tu verdadero padre?».

El duque agrega que fue una broma de «mal gusto» debido a los rumores que existían cuando era más joven sobre un romance que Diana de Gales había tenido con el oficial de caballería James Hewitt.

Algunos medios llegaron a conjeturar hace años que Enrique podía ser hijo de Hewitt, algo negado rotundamente por el mismo duque y también por el oficial de caballería.