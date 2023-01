Policía reclama a pareja gay que se estaba besando en el Parque del Este

0 SHARES Share Tweet

Funcionarios de la Policía de Miranda reclamaron a una pareja gay que se estaba besando en el parque.

Por Ángela Betancourt

Una pareja gay vivió un momento discriminatorio este fin de semana en el Parque Francisco de Miranda, cuando agentes de la Policía de Miranda le dijeron que no podían darse besos en el lugar.

“A las 6:00 de la tarde cuando estábamos recogiendo y limpiando todo para irnos, yo, hombre gay de 27 años estaba besándome con la persona con quien estoy saliendo, hombre gay de 29 años, como haría cualquier relación cuando está con su grupo de amigos”, relató el politólogo Augusto Arvelo Rincón en sus redes sociales.

El afectado prosiguió su denuncia asegurando que: “Se acercan dos policías, pensando que avisarían que el parque estaba cerrando les decimos ‘ya estamos recogiendo’, pero nos dicen directamente a José y a mí ‘ustedes dos sepárense porque no pueden hacer eso aquí’ mi primer pensamiento fue pensar: ¿esto realmente está sucediendo?”.

El video publicado en redes sociales se hizo viral. En las imágenes los oficiales de la policía intentan justificar que “era una acto inmoral porque había niños en el parque”.

“Esto es un parque recreacional. La actitud que tenían esos señores ahí está totalmente prohibido”, argumentó uno de los policías.

Allí los Prismas como si nos hubiéramos puesto de acuerdo nos pusimos en acción, mientras uno de los policías hablaba directamente con José y conmigo el resto se quedó frente al resto del grupo para "explicar" porque lo que hacíamos estaba mal, aquí dos amigues empezaron a grabar pic.twitter.com/Ni5GyBoZcT — Gus (@AugusTheDog) January 8, 2023

“Incluso usaron de ejemplo a la hija de una amiga que estaba con nosotros, madre abiertamente lesbiana que ha educado a su hija para ser tolerante”, expresó Augusto Arvelo.

Además, acotó que “el otro policía que habló directamente con José y conmigo nos dijo: ‘no pueden besarse porque esto es un espacio público y si los niños los ven van a pensar que es algo normal y agradezcan que no los estoy llevando al comando por eso’”.

Ante los sucedido, el joven reflexionó: “Que en Venezuela dos hombres tengan una cita se convierta en un problema a la moralidad y a las buenas costumbres es completa responsabilidad del sistema gubernamental que ha hecho silencio y se ha negado a darnos los derechos que como ciudadanos merecemos”.

“No es posible que yo como venezolano, mayor de edad, que pago mis impuestos y aporto a la sociedad sea visto como un ciudadano de segunda porque se me niega de forma directa mis derechos y se me ‘llama la atención’ por hacer mi vida con la persona que me gusta. Y no dejaré de ir al Parque del Este, al contrario, voy a demostrar aún más el cariño que le tengo a la persona con quien salgo”, expresó Arvelo.

“Aprovechando que mi caso del Parque del Este se volvió viral, informo que procederé a hacer las denuncias necesarias con 3 petitorios: Formación para los funcionarios; directrices claras para las fuerzas de seguridad y disculpa Pública por los representantes del Estado”, continuó.

El joven venezolano, añadió que: “Acompañado de la protesta que les informaré junto a mis compañeros próximamente, pero no me voy a quedar quieto, no quiero tener que denunciar un acto de homofobia cada vez que salga con José, porque les aseguro que nos seguiremos besando en público”.