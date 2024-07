Ricardo Montaner llama a los venezolanos a votar masivamente en las presidenciales

0 SHARES Share Tweet

El cantautor venezolano-argentino destaca la importancia de participar en los comicios del 28 de julio.

El reconocido cantautor venezolano-argentino, Ricardo Montaner, hizo un emotivo llamado a todos los venezolanos, tanto dentro como fuera del país, a participar masivamente en las elecciones presidenciales del domingo 28 de julio.

“El día 28 es un día de encuentro y no de divisiones. Es una oportunidad que no todos tienen (…) No dejes de participar si tienes ese derecho, no dejes de acudir y definir el destino y lo que vendrá para los que están adentro y para los que estamos afuera (…) Por eso solo te pido (…) que vayas y votes. No te sirve de nada levantar la bandera de tus ideales si no estás dispuesto a contribuir a que esas convicciones se hagan realidad. Ve y vota, vota y sé libre (…)”, expresó Montaner en un video compartido en sus redes sociales.