Nuevo episodio del show: Guanipa acusa a Leopoldo de ser acuseta de Maduro

Guanipa dijo que le “preocupa mucho” que Leopoldo López tenga la actitud del “muchacho malcriado del salón”.

Por Ángela Betancourt

Tomás Guanipa, dirigente nacional de Primero Justicia, dijo este jueves que Leopoldo López se ha convertido en una persona que “tira” información a Nicolás Maduro para que este aumente la persecución política contra otros dirigentes del G4, como pasó hace unos días cuando el MP ordenó 3ra orden de captura contra Julio Borges.

En entrevista con Vladimir Villegas, el integrante de la tolda aurinegra manifestó que le “preocupa mucho” que Leopoldo López tenga la actitud del “muchacho malcriado del salón”.

“Quiere ser el mejor del salón, quiere ser el capitán del equipo de futbol, quiere ser de todo. Y cuando lo consiguen metiendo la pata, y lo ven con la pata metida, dice sí, metí la pata pero de inmediato empieza a acusar a todo el mundo. Esas declaraciones son una vergüenza y es mentira. Y además, son una herramienta para que el régimen persiga a la misma oposición. Leopoldo López es ahora el que le tira información al gobierno para que este ataque y persiga, y ahora lo vemos con una orden de captura contra Julio Borges”, rechazó.

Aseguró que Freddy Guevara se reunió con Nicolás Maduro hijo durante las reuniones que ha sostenido la delegación de la Plataforma Unitaria con miembros del gobierno de Maduro en México. “No entendí por qué, pero jamás se me ocurriría cuestionar su rectitud. Freddy -Guevara- no tiene ningún tipo de compromiso en alargar este drama”, acotó al referirse a la crisis.

Sobre el fin del interinato, opino que para el venezolano ya no existía. “Cuando sales a la calle a hacer mercado tú no dices voy a pedirle al presidente interino que me resuelva este tema porque ya eso no existía. Esa herramienta dejó de ser útil para conquistar la libertad de Venezuela y no puede mantenerse para seguir un status quo”.

Al ser consultado sobre los hechos del 30 de abril, Guanipa los catalogó como “un desastre, una gran torta” y exclamó “la imagen que tengo es de una gran torta, un gran desastre, una improvisación absoluta. Terminó siendo una tragicomedia y esto le generó un daño gigantesco al país porque tal vez unos salieron, pero muchos quedaron presos”, fustigó.

Borges: 3ra orden de captura en mi contra es culpa de declaraciones falsas de Leopoldo López

Luego de que el fiscal Tarek William Saab ordenó aprehender al dirigente de PJ Julio Borges, este reaccionó diciendo que es producto de las “falsas” declaraciones de Leopoldo López, fundador de VP.

Horas después de que Saab le señaló de haber intentado ejecutar un golpe de Estado contra Nicolás Maduro, Borges dejó un mensaje en Twitter.

“Este es un nuevo acto de persecución de la dictadura. Se trata de la tercera orden de captura emitida en mi contra por parte del fiscal de Maduro Tarek Wiliam Saab”, escribió.

“Este ataque del régimen es producto de declaraciones recientes que son falsas e irresponsables”