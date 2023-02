Hermano de Messi dice que Laporta es un desagradecido y llama traidores a los catalanes

0 SHARES Share Tweet

Matías Messi descargó toda su ira diciendo que no regresarán al Barcelona, club este al que «nadie conocía» hasta que llegó “La Pulga”.

Por José Piñeiro

Luego de la incertidumbre sobre el futuro de Lionel Messi después de junio, su hermano, Matías, habló sobre una posible vuelta a Barcelona y fue muy claro al decir “No vamos a volver”.

En un vivo junto al sobrino de Messi, Tomás, en el Twitch Labajada10, el hermano de Leo apuntó a Joan Laporta y aseguró que, de regresar, tendría que dejar de ser el presidente de la institución catalana.

“Tengo un reporte pegado en mi casa, donde nosotros nacimos, varios recortes tengo… Tengo uno del Sport de Barcelona que dice “Messi debería volver a Barcelona”, entonces yo abajo subtitulé jajajajaja”, relató Matías Messi.

“No vamos a volver a Barcelona y si lo hacemos, vamos a hacer una buena limpieza. Entre ellos, echar a Joan Laporta, desagradecido, con todo lo que le dio Messi a Barcelona”, expresó.

Matías Messi además no solo apuntó a Laporta por la ida de Messi de Barcelona, sino que también aseguró que la gente no se movilizó para pedir que el astro argentino se quede en el club.

«La gente no lo bancó, la gente tendría que haber salido a hacer una marcha. Que se vaya Laporta y que se quede Messi. Los catalanes son traidores», afirmó el hermano de Messi y comparó lo que pasó con Leo con la situación que vivió Ronaldinho.

«Mi mamá se lo dijo a Lionel una vez, te van a pagar como a Ronaldinho. A Ronaldinho también, un voleó en el culo…», recordó Matías.

Por último, expresó: “Para mí, Barcelona se empezó a conocer por Messi, no lo conocía nadie, era más conocido Madrid. Entonces, que te paguen así no está bueno. El que tuvo la oportunidad de viajar a Barcelona y vio qué es, entra al museo y el museo es Messi”.

En noviembre del año pasado, Joan Laporta volvió a ser consultado sobre una posible vuelta de Messi y reconoció que el astro argentino no se fue de Barcelona de la mejor manera.

«Leo está jugando en un equipo y por respeto a él y al equipo donde juega no debo comentar estos temas», aseguró en primera instancia el presidente blaugrana para luego responsabilizarse de la salida de Leo: «No lo resolvimos bien. Yo me siento responsable de esto. Institucionalmente no lo resolví bien, pero institucionalmente no era fácil tampoco… Él sabe que Barcelona es su casa y lo queremos mucho».