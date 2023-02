La esperanza de Biden vs las mentiras de Putin

0 SHARES Share Tweet

*** «Espero que Biden comprenda que ha prometido ganar esta guerra, y que ahora tiene que encontrar la manera de hacerlo», advierte la periodista Anne Applebaum.

Por Anne Applebaum

No es frecuente que el Presidente de Rusia y el Presidente de Estados Unidos pronuncien discursos importantes el mismo día, abordando temas y asuntos paralelos. Que haya ocurrido hoy no es casualidad: El viernes es el primer aniversario de la invasión rusa de Ucrania, y tanto Vladimir Putin como Joe Biden estaban interpretando esa guerra ante sus audiencias. Pero esos públicos eran muy diferentes. También lo eran las visiones del mundo que se ofrecían.

Putin habló durante dos horas en una gran sala sin rasgos distintivos. Su público objetivo estaba en la sala: políticos «elegidos» según un sistema amañado, así como burócratas, oficiales de seguridad y funcionarios, precisamente la clase de élite rusa que se rumorea que está más descontenta con la guerra. De vez en cuando se levantaban para aplaudir. Por lo demás, mantenían expresiones sombrías y carentes de emoción, y no es de extrañar.

Para estas personas, Putin tenía un mensaje claro. «Los que han emprendido el camino de la traición a Rusia deben responder ante la ley». Dijo que no desataría una «caza de brujas» contra los disidentes, lo que, por supuesto, era una advertencia de que una caza de brujas siempre es posible. Sostuvo que los rusos de a pie no sentían ninguna simpatía por quienes habían perdido dinero a causa de las sanciones occidentales, lo que, por supuesto, era una insinuación de que los presentes en la sala que habían perdido dinero gracias a las sanciones occidentales no debían esperar recuperarlo. En cuanto a los que habían abandonado el país, entre ellos los hijos e hijas de los presentes, los tachó de «traidores nacionales».

Punto por punto, Putin repitió mentiras que ya ha dicho muchas veces. «Estábamos haciendo todo lo posible para resolver este problema pacíficamente». Ucrania «empezó la guerra». Son «ellos» -Occidente- «los culpables de la guerra, y estamos usando la fuerza para detenerla». Todos los presentes sabían que eran mentiras. Muchos de sus oyentes, antes de la guerra, se burlaron públicamente de las advertencias norteamericanas de que estaba a punto de producirse una invasión y se escandalizaron y sorprendieron cuando ocurrió. Pero los dictadores no siempre dicen mentiras obvias porque esperan que alguien las crea. En cambio, al repetir falsedades evidentes, el dictador ruso estaba recordando a la élite rusa, una vez más, que él ostenta el poder absoluto, que puede decir lo que quiera y que no tienen más remedio que fingir que le creen.

Algunas de sus frases eran para que las oyeran los de fuera. El anuncio de la retirada de los tratados nucleares pretendía asustar a los estadounidenses: Putin sabe que a la administración Biden le disuade el miedo a las armas nucleares rusas, y por eso tiene un interés genuino en avivar ese miedo, cuando y como pueda. El lenguaje cansinamente familiar sobre la degeneración occidental – «la destrucción de la familia, la identidad cultural y nacional, la perversión y el abuso de menores se han declarado la norma»- pretendía asustar a los rusos que todavía sienten una punzada de arrepentimiento o una sensación de pérdida, ahora que Rusia está aislada de Europa. No se ofrecía una visión más amplia, más grande, más edificante. Putin no trató de inspirar, convencer o entusiasmar, porque no tiene por qué hacerlo. No necesita persuadir a nadie en Rusia; sólo necesita que tengan miedo.

Joe Biden, por el contrario, habló al aire libre, detrás del castillo real de Varsovia, ante una multitud de polacos y estadounidenses expatriados que parecían realmente encantados de estar allí. Sonreían, hablaban entre ellos y ondeaban banderas. Pero no eran su público principal. A diferencia de Putin, a Biden le importaba mucho más llegar a la gente que no estaba allí: el público estadounidense, el europeo y también el ucraniano. Para ellos, utilizó una retórica amplia, universal, inclusiva, palabras como «libertad» y frases como «la esperanza de los valientes». A diferencia de Putin, buscaba absolutamente inspirar, persuadir y explicar. Putin había dudado de la fuerza de voluntad de Estados Unidos y del mundo democrático, dijo, pero Putin estaba equivocado: «Sí, defenderemos la soberanía… Sí, defenderemos el derecho de las personas a vivir libres de agresiones». Y sí, por supuesto, «defenderíamos la democracia».

No es que todo el mundo estuviera contento. Aparte de Rusia, Biden no mencionó ninguna autocracia por su nombre. Pero sí enunció otro principio general, lo bastante amplio como para interpretarlo como una referencia a China o Irán: «Los apetitos del autócrata no pueden apaciguarse. Hay que oponerse a ellos. Los autócratas sólo entienden una palabra: ‘No’. ‘No’. ‘No'».

Aunque esto también agradó a la multitud en el castillo, un lenguaje tan amplio y universal conlleva algunos peligros. El discurso de Biden en Varsovia puso el listón muy alto -extraordinariamente alto- para sí mismo, para su administración, para la OTAN, para la coalición de democracias y para Ucrania. Si luchamos por la «libertad y la soberanía», no podemos aceptar menos. Si luchamos por la democracia, sin duda debemos esperar que nuestros aliados políticos también respeten la democracia, entre ellos Polonia, donde la democracia está en peligro. Si vamos a calificar los horribles actos de brutalidad de Rusia en la Ucrania ocupada de «crímenes contra la humanidad», ¿no nos obliga eso a perseguirlos? Si creemos en la justicia, ¿no deberíamos buscarla en todas partes?

Cuando se gobierna con miedo, con mentiras, nadie espera nada mejor. Cuando ofreces esperanza y optimismo, creas la creencia, la suposición, de que todo es posible. Espero que Biden comprenda que ha prometido ganar esta guerra, y que ahora tiene que encontrar la manera de hacerlo.

Las opiniones publicadas en El Nuevo País son responsabilidad absoluta del autor.

The Atlantic ©