Migrantes venezolanos y de otros países intentaron ingresar a la fuerza a EEUU

Unos 2.000 migrantes, que incluye un buen grupo de venezolanos, avanzaron el domingo hasta la mitad de Puente Internacional Santa Fe, línea divisoria entre México-Estados Unidos, en la mexicana Ciudad Juárez, para presionar y exigir a las autoridades estadounidenses su ingreso a aquel país.

a group of #migrants sing the #Venezuelan🇻🇪 national anthem #GloriaAlBravoPueblo as they attempt to cross into the #US🇺🇸 at the #ElPasoTX🇲🇽🇺🇸 international bridge

(they were pushed back)#ThisIsVzla pic.twitter.com/7MsnaLF7Mh