Cómo enfrenta Macron la actual crisis y las protestas en Francia

Macron rechaza todas las críticas en una entrevista televisiva. Ofrece diálogo a los actores sociales y quiere impulsar nuevas reformas. Este jueves se llevan a cabo más protestas. Bernd Riegert informa.

Publicado en dw.com

El presidente francés, Emmanuel Macron, quiere que la polémica reforma de las pensiones entre en vigor a finales de año. Sin embargo, según los sondeos en Francia, hasta el 70 por ciento de la población la rechaza. El índice de aprobación de las políticas del presidente es el más bajo de los últimos años, con un 28 por ciento.

Sin embargo, parece afectar poco a un Macron que está en su segundo mandato. «No puedo ser reelegido en cuatro años. No miro los índices de popularidad, hago lo que es necesario para el país», dijo en una entrevista retransmitida en directo desde el Palacio del Elíseo el miércoles. Impulsar el aumento de la edad de jubilación a los 64 años en contra de la mayoría de los franceses «no me hace feliz, pero había que hacerlo», afirmó el presidente.

«No me arrepiento de nada»

La polémica reforma de las pensiones, símbolo del Estado de bienestar, había sido impulsada en el Parlamento por el Gobierno de Macron sin una votación formal. Posteriormente, el Gobierno sobrevivió a dos mociones de censura por una estrecha mayoría. Las protestas y huelgas contra la reforma y el presidente, algunas de ellas violentas, continúan en muchas ciudades francesas.

«Creo que es una pena que no hayamos sido capaces de convencer a todo el mundo. No estoy contento, pero no me arrepiento de nada», ha dicho Emmanuel Macron en respuesta a las reiteradas preguntas de dos periodistas de las cadenas de televisión France2 y TF1.

Macron critica la violencia de las manifestaciones

Los sindicatos convocaron protestas para este jueves porque ven en peligro la «democracia social».

El presidente se mostró comprensivo con las protestas y el enfado de mucha gente. Utilizar el derecho a manifestarse es perfectamente legítimo, apuntó. «Escucharemos y seguiremos avanzando, pero nunca cederemos a la violencia», comentó en referencia a los violentos disturbios nocturnos y al incendio de contenedores de basura y vehículos de los últimos días y semanas. Varios centenares de personas habían sido detenidas temporalmente desde el lunes a raíz de los disturbios. «La violencia extrema no forma parte de esta república», sentenció.

¿Qué pasará después?

Desde el Palacio del Elíseo, Emmanuel Macron invitó a los interlocutores sociales, sindicatos y organizaciones empresariales a hablar sobre nuevas reformas, salarios mínimos más altos, reducción del desempleo, el aumento de puestos de trabajo en la industria y los problemas sociales. Macron también anunció un nuevo impuesto sobre el exceso de beneficios en la industria. No está previsto que sea retirada la reforma de las pensiones, una remodelación del Gobierno, la disolución de la Asamblea Nacional, nuevas elecciones o un referéndum, agregó.

La alternativa al retraso de la edad de jubilación habría sido el aumento de los aportes jubilatorios, recortes en los montos de las pensiones e incluso un aumento de los impuestos. «¿Es eso lo que quieren?», preguntó retóricamente Macron. «La gente no quiere oír la verdad».

Críticas tras entrevista

Que los sindicatos vayan a aceptar la oferta de diálogo de Macron es muy cuestionable en estos momentos. En una primera reacción, el jefe del sindicato CGT, Philippe Martínez, dijo que el presidente «desprecia a las miles de personas que han protestado hasta ahora.»

Emmanuel Macron había sido elegido al Elíseo en 2017 como reformador e innovador europeo. Desde entonces muchas personas en Francia se han decepcionado con sus políticas. Sin embargo, Macron fue reelegido el año pasado. Esto impidió que la política de oposición populista de derechas Marine Le Pen se hiciera con el poder.