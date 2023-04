Incluso Donald Trump debe ser responsabilizado

0 SHARES Share Tweet

*** En Estados Unidos, ni un expresidente está por encima de la ley, recuerda el editorial de The New York Times a propósito del juicio a Trump.

Editorial The New York Times

Por primera vez en la historia de Estados Unidos, un gran jurado ha acusado a un expresidente de los Estados Unidos, según informó The Times el jueves. Donald Trump pasó años como candidato, en el cargo y fuera de él, ignorando las normas y precedentes democráticos y legales, tratando de torcer el Departamento de Justicia y el poder judicial a sus caprichos y comportándose como si las reglas no se aplicaran a él.

Como muestra la noticia del procesamiento, sí se aplican.

Un patrón de desprecio por la ley a menudo conduce a una acusación penal, y ese es el resultado al que ahora se enfrenta Trump. Los fiscales federales y estatales tuvieron razón al dejar de lado las preocupaciones sobre las consecuencias políticas, o la reverencia por la presidencia, e iniciar investigaciones penales exhaustivas sobre la conducta de rump en al menos cuatro casos. La investigación del fiscal de distrito de Manhattan es la primera conocida que resulta en una acusación.

Trump transformó completamente la relación entre la presidencia y el Estado de derecho, afirmando a menudo que un presidente estaba por encima de la ley. Así que es apropiado que sus acciones como presidente y como candidato ahora sean evaluadas formalmente por jueces y jurados, con la posibilidad de sanciones penales en juego. Trump dañó gravemente las instituciones políticas y legales de Estados Unidos y las volvió a amenazar con llamados a protestas masivas una vez que sea acusado. Pero esas instituciones han demostrado ser lo suficientemente fuertes como para responsabilizarlo por ese daño.

Un respeto saludable por el sistema legal también requiere que los estadounidenses dejen de lado su política al formar juicios sobre estos casos. Si bien Trump rutinariamente pedía que sus enemigos fueran investigados por el FBI, acusados o enfrentaran la pena de muerte, su indiferencia al debido proceso para los demás no debería negarle los beneficios del sistema, incluyendo un juicio justo y la presunción de inocencia. Al mismo tiempo, ningún jurado debería otorgarle ningún privilegio especial como expresidente. Debería seguir los mismos procedimientos que cualquier otro ciudadano.

La acusación permanece sellada y las cargos exactos contra Trump podrían no ser conocidos durante varios días. Pero Alvin Bragg, el fiscal del distrito, ha estado persiguiendo un caso de posible fraude y violaciones de financiamiento de campañas por parte de Trump por ocultar pagos que hizo a la actriz porno Stormy Daniels antes de las elecciones de 2016. Sus acciones -usar dinero para silenciar críticos y ocultar información políticamente perjudicial- estuvieron mal. La pregunta que enfrentará un jurado es si ese comportamiento cumple con el umbral para ser condenado como un delito grave.

Si esas son las acusaciones, la condena dependerá de demostrar que Trump participó en falsificación de registros comerciales mientras violaba la ley de financiamiento de campañas, una estrategia legal algo novedosa. La falsificación de registros puede ser acusada como un delito menor en Nueva York; para hacerlo un delito grave más serio, se requiere evidencia de que se combinó con un segundo delito, en este caso, una posible violación de financiamiento de campañas. El ex presidente, quien busca un segundo mandato en 2024, ha negado las acusaciones y ha dicho que el caso en su contra presentado por Bragg, un demócrata, es políticamente motivado.

Mientras que algunos expertos legales han cuestionado la teoría detrás del caso de Bragg, no hay base para la acusación de que está políticamente motivado, una afirmación que Trump ha hecho durante muchos años sobre cada investigación en su contra. Así como a los jurados se les instruye rutinariamente a ignorar la evidencia que se introduce incorrectamente en un juicio, también tendrán que ignorar las implicaciones no fundamentadas planteadas por los partidarios y abogados de Trump en estos casos y juzgarlos estrictamente por sus méritos.

Tres de las otras investigaciones que pueden resultar en acusaciones son más graves, porque involucran acusaciones no solo de que Trump violó la ley, sino también de que abusó de su cargo presidencial.

Entre las más graves están las acusaciones en su contra en Georgia. La fiscal del condado de Fulton, Fani Willis, está considerando cargos criminales contra varias personas, incluido Trump, por intentar anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en ese estado, que el presidente Biden ganó por 11.779 votos. Trump presionó repetidamente al secretario de estado de Georgia, Brad Raffensperger, para «encontrar» votos adicionales que cambiarían los resultados de las elecciones del estado, como parte de un plan para socavar la voluntad de los votantes.

Una gran jurado especial convocada por Willis recomendó en febrero que se presentaran cargos en el caso; aún no se sabe qué personas o acusaciones fueron incluidas en las recomendaciones del gran jurado ni a quién, si es que alguien, Willis puede buscar para acusar.

Una investigación del Departamento de Justicia federal dirigida por un fiscal especial, Jack Smith, también podría resultar en cargos contra Trump. Smith está investigando los esfuerzos del ex presidente por evitar la transferencia pacífica del poder el 6 de enero de 2021, cuando Trump incitó a una multitud armada que atacó el Capitolio de los Estados Unidos, amenazando a los legisladores que se habían reunido para certificar los resultados de las elecciones presidenciales. Un informe bipartidista del Senado del año pasado encontró que siete muertes estaban relacionadas con el ataque.

El equipo del Sr. Smith también está investigando al ex presidente por su manejo inadecuado de documentos clasificados que fueron retirados de la Casa Blanca y llevados a Mar-a-Lago, su residencia privada en Florida. Se han recuperado unos 300 documentos clasificados en el caso. Los fiscales también están examinando si Trump, sus abogados o miembros del personal engañaron a los funcionarios gubernamentales que buscaban la devolución de los documentos.

Además de los cargos penales, Trump enfrenta varias demandas civiles. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, está demandando al ex presidente por inflar «groseramente» y fraudulentamente el valor de sus activos inmobiliarios. Tres de los hijos adultos de Trump también están nombrados en la demanda. Un grupo de policías del Capitolio y legisladores demócratas están demandando al ex presidente, argumentando que sus acciones el 6 de enero incitaron a la multitud que les causó daño físico y emocional. E. Jean Carroll, una escritora que acusó a Trump de violación, está demandando al ex presidente por difamación. Trump niega los cargos.

La enjuiciamiento del ex presidente sin duda ampliará las divisiones políticas existentes que han dañado tanto al país en los últimos años. Trump ya ha avivado esa división, llamando «racistas» a los fiscales detrás de las investigaciones, varios de los cuales son negros. En una publicación en las redes sociales, afirmó que sería arrestado y llamó a sus seguidores a «PROTESTAR, TOMAR DE VUELTA NUESTRA NACIÓN!» El lenguaje hizo eco de su grito de guerra que precedió al asalto al Capitolio. Los funcionarios de la ciudad de Nueva York, sin correr riesgos de una repetición del desempeño de los seguidores de Trump, se han estado preparando para la agitación.

Esas acusaciones claramente tienen como objetivo socavar las alegaciones en su contra, inoculándose de las consecuencias de su mala conducta y utilizando los casos en su beneficio político. Los dos fiscales de distrito en estos casos son demócratas electos, pero su raza y afiliaciones políticas no son relevantes para los procedimientos legales. (Smith no está registrado con ningún partido). Sin embargo, el líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, demostró de inmediato la intención de su partido de politizar la acusación al llamar a Bragg «un fiscal radical» que persigue «venganza política» contra Trump. McCarthy no tiene jurisdicción sobre el fiscal de distrito de Manhattan y no tiene ningún derecho a interferir en un proceso penal, y sin embargo prometió hacer que la Cámara de Representantes determinara si la oficina de Bragg está recibiendo fondos federales.

La decisión de procesar a un expresidente es una tarea solemne, especialmente dada las profundas divisiones nacionales que inevitablemente exacerbado por Trump a medida que la campaña de 2024 se acerca. Pero el costo de no buscar justicia contra un líder que puede haber cometido estos crímenes sería aún más alto.

Las opiniones publicadas por El Nuevo País son responsabilidad absoluta de su autor.