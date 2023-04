Cabrera bate marca de Ichiro Suzuki en hits conectados y ahora va por Dave Winfield

El toletero venezolano Miguel Cabrera conectó este sábado su hit número 3.090 ante los Rays de Tampa Bay batiendo la marca impuesta por el legendario toletero Ichiro Suzuki.

El criollo, quien se encuentra en su última zafra como pelotero activo, se ubicó de esta manera en el puesto 23 de todos los tiempos.

The @tigers are on the board, thanks to @MiguelCabrera! #RepDetroit pic.twitter.com/0TfVJOIDe7