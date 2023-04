Saab, sobre El Aissami: No voy a autotubearme

0 SHARES Share Tweet

Al ser consultado sobre si el exministro de Petróleo, Tareck El Aissami, es investigado o no sobre la corrupción en la industria petrolera, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, dijo que “En relación a futuras próximas investigaciones, yo me he caracterizado por no adelantar opinión, como dirían en los medios periodísticos, no voy a autotubearme, yo he hablado de los que están aprehendidos, 51”, dijo en rueda de prensa.

“No quiero adelantar información sobre ningún nombre en particular”, insistió.

Tareck El Aissami anunció hace semanas su renuncia como ministro de Petróleo, en virtud de las investigaciones que se han iniciado sobre los “graves hechos de corrupción” en Pdvsa.

Son varios los detenidos por una mega corrupción reciente en la petrolera estatal, algunos cercanos del exministro.

