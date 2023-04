Jugador del Madrid denunciado por puñetazo a otro del Villarreal

0 SHARES Share Tweet

El uruguayo Fede Valverde, del Real Madrid, protagonizó un incidente como nunca lo había hecho antes en la casa blanca al encontrarse con Álex Baena en la zona de autobuses de Concha Espina y pegarle un puñetazo en la cara, por lo que la Policía levantó un informe de la agresión con la declaración de los dos implicados, y en ella el centrocampista blanco reconoció los hechos.

El incidente dejó a todos sorprendidos pues, a priori, no se recordaba ningún encontronazo entre ambos en el terreno de juego durante el partido. Las explicaciones no tardaron en llegar: el entorno del charrúa sostiene que el canterano del Submarino Amarillo se refirió de forma grave a los problemas en el embarazo de su pareja, Mina Bonino, en dos ocasiones. Primero en Copa del Rey (el pasado 19 de enero), cuando supuestamente le dijo «llora ahora que tu hijo no va a nacer», y otra en este choque liguero en el que unas palabras similares salieron de su boca. Después de conocerse la agresión, unas imágenes del partido salieron a la luz: el ’15’ madridista aguantando su enfado después de que el ’16’ amarillo le agarrase y mientras caía le golpeara con la mano en la nuca.

Baena no tardó en salir al paso para mostrarse «muy triste por la agresión que he sufrido tras el partido y sorprendido por lo que se está diciendo sobre mi persona», además de desmentir esa supuesta provocación a Valverde: «Es totalmente falso que yo dijera eso». El centrocampista también retuiteó una publicación de un seguidor para defender su palabra, pues, según el ‘post’, las fechas del choque del torneo del KO no coincidían con el momento en el que se hizo público por lo que estaba pasando la familia Valverde-Bonino.

Por qué importa: Todas las alarmas sonaron en Santiago Bernabéu este sábado, no por la derrota ante el Villarreal, sino por este tipo de incidente que oscurece el espectáculo deportivo en la liga española.

