La peor filtración de la década: La inteligencia estadounidense con las manos en la cabeza

Los diapositivas que salieron a la luz pública: El material clasificado cubre el ejército de Ucrania e informes de la CIA, analiza este informe de The Economist.

El 26 de febrero, funcionarios del SBU, el servicio de seguridad de Ucrania, llegaron a una sorprendente conclusión. Sus propios agentes en Bielorrusia habían desobedecido órdenes y atacaron un avión de vigilancia ruso ese mismo día. Espías estadounidenses estaban escuchando. Ellos tomaron nota de la información en una diapositiva altamente clasificada sobre la guerra en Ucrania que circuló entre el personal conjunto de América el 1 de marzo. En cuestión de días, ese informe y más de 50 otros, habían sido impresos y subidos a internet. Parece ser la filtración de inteligencia más grave de Estados Unidos en una década.

Los archivos filtrados, que incluyen evaluaciones militares sobre la guerra en Ucrania e informes de la CIA sobre una variedad de temas globales, llegaron a la atención generalizada cuando algunos aparecieron en Telegram, una aplicación de mensajería ampliamente utilizada en Rusia. Algunos habían sido publicados en Discord, un sitio de chat popular entre los entusiastas de los videojuegos, el 1 y 2 de marzo, según Bellingcat, un grupo de investigación. Algunos materiales clasificados habían aparecido ya en enero.

Mientras las diapositivas circulaban en Telegram, al menos una fue editada de manera burda para inflar las cifras de bajas ucranianas y subestimar las rusas, pero otras no mostraban signos evidentes de manipulación. Varios ex funcionarios de inteligencia estadounidenses y europeos dijeron a The Economist que creían que los informes eran probablemente documentos auténticos de Estados Unidos. El Pentágono lo confirmó prácticamente. Un portavoz dijo que lideraba un panel intergubernamental para evaluar el daño. Los altos funcionarios estaban consultando a socios y aliados en todo el mundo. Mientras que el Departamento de Justicia abrió una investigación sobre la fuente de la filtración, la administración Biden estaba examinando «cómo se distribuye este tipo de información y a quién». El momento no podría ser peor: Ucrania se está preparando para una contraofensiva que podría comenzar en cuestión de semanas. El tesoro filtrado ofrece una ventana notable al estado de sus fuerzas armadas.

Varias diapositivas proporcionan un detallado recuento de los planes occidentales para armar y entrenar al ejército de Ucrania, incluyendo el estado de cada brigada ucraniana, su inventario de armamento y artillería y la cantidad precisa de proyectiles y cohetes guiados de precisión que Ucrania está disparando cada día. Si los datos son precisos, la inteligencia militar rusa podría identificar las brigadas específicas que probablemente han sido asignadas para romper las defensas rusas al comienzo de la ofensiva. Eso, a su vez, podría permitir a Rusia monitorear cuidadosamente esas unidades para evaluar la ubicación de una ofensiva. Una diapositiva indica que el 10º Cuerpo de Ucrania probablemente comandará la operación, lo que hará que su cuartel general sea un objetivo obvio para los rusos.

Quizás los documentos más dañinos detallan el estado de las defensas aéreas ucranianas. Estas se encuentran en una situación desesperada después de parar los continuos ataques de drones y misiles rusos. Se cree que los misiles Buk del país se acabarán el 31 de marzo según las tasas de fuego vigentes, aunque no está claro si esto ha sucedido realmente. Los misiles S-300 solo durarán hasta aproximadamente el 2 de mayo. Juntos, estos dos tipos representan alrededor del 90% de las defensas aéreas de alcance medio de Ucrania. Las baterías restantes, incluidos los sistemas de defensa aérea occidentales, «no pueden igualar el volumen» de fuego ruso, dice el Pentágono, aunque el 4 de abril anunció que enviaría más misiles interceptores. Su capacidad para proteger sus líneas del frente «se reducirá por completo» para el 23 de mayo, concluye. Una tabla muestra la fecha en que se agotará cada tipo de misil; un mapa representa la ubicación de cada batería.

Sin embargo, los documentos filtrados no pintan un panorama alentador de las fuerzas armadas de Rusia. Aunque ha devastado la ciudad oriental de Bakhmut, la situación allí era «catastrófica» para el 28 de febrero, según el jefe de inteligencia militar de Ucrania, quien es citado en un informe, su poder de combate está debilitado. La Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos estima que han muerto de 35.000 a 43.000 soldados rusos, el doble de las bajas ucranianas, con más de 154.000 heridos, alrededor de 40.000 más que la cifra ucraniana (la agencia reconoce que estas cifras son inciertas). Rusia también ha perdido más de 2.000 tanques y ahora solo tiene 419 «en el teatro». Otra diapositiva dice que la «campaña de desgaste» de Rusia en el este se «encamina hacia un punto muerto» y que el resultado probablemente será «una guerra prolongada más allá de 2023».

Los documentos tendrán consecuencias políticas más amplias. Una diapositiva sugiere que hay 97 personas de fuerzas especiales de países de la OTAN en Ucrania, incluidas 50 de Gran Bretaña, 17 de Letonia, 15 de Francia y 14 de Estados Unidos. La mayoría probablemente está capacitando a sus homólogos ucranianos; los países a menudo despliegan fuerzas especiales con considerable secreto. Aun así, es probable que el Kremlin use la divulgación para justificar su narrativa de que no solo está luchando contra Ucrania, sino contra toda la OTAN.

La publicación de estos documentos probablemente sea una de las cuatro filtraciones de inteligencia más significativas de este siglo, según Thomas Rid de la Universidad Johns Hopkins, junto con el robo de archivos por parte de Edward Snowden, un excontratista de la NSA, en 2013, y la publicación de herramientas de hackeo de la NSA y la CIA en 2016 y 2017, respectivamente. El daño podría ser grave. La filtración confirma que las agencias de inteligencia estadounidenses han penetrado en Rusia en gran medida. Pero es probable que los espías y generales rusos tomen medidas de protección, como cambiar sus métodos de comunicación.