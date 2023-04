Dudamel y la Orquesta Sinfónica de Venezuela ‘Simón Bolívar’ deslumbrarán en Festival de Edimburgo

El director de orquesta venezolano, Gustavo Dudamel, fue anunciado para participar en la 76ª edición del Festival Internacional de Edimburgo (EIF).

El destacado certamen celebrará desde el 4 al 27 de agosto todas las artes escénicas: música, ópera, danza y teatro, además tendrá casi 300 actuaciones individuales y más de 2.000 artistas provenientes de 48 países distintos.

