Nadal no jugará Roland Garros y anuncia que se retirará el próximo año

El tenista español Rafael Nadal anunció desde su academia de tenis que no jugará Roland Garros. «La lesión que me hice en Australia no ha evolucionado como nos hubiera gustado. Hemos estado con la vista puesta en los siguientes objetivos y el más importante a día de hoy se hace imposible y no voy a poder estar en Roland Garros. Dejaré de jugar por unos meses», ha dicho el deportista balear.

De igual forma, Nadal habló sobre su retiro el cual anunció para el año que viene. «Han sido años complicados por las lesiones y hay que poner un punto y aparte», ha asegurado. «Mi intención es volver a empezar y si me sintiera preparado, quizá a final de año jugar en la Copa Davis y empezar el año que viene con garantías. Ese será, posiblemente, mi último año de carrera». «Me gustaría despedirme en 2024 en los torneos» dijo.

Muchísimo ánimo Rafa! ❤️ Muy doloroso y triste para todos que no puedas estar en Roland Garros ni jugar más este año, pero deseando que 2024 sea una gran temporada para ti y puedas despedirte como el gran campeón que eres! 🤝🏻 @RafaelNadal pic.twitter.com/KIfVSnRRS7 — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) May 18, 2023

«Creo que no me merezco terminar así. Voy a esforzarme para que mi final sea en la pista. No quiero irme antes de hora, pero vale la pena hacer un esfuerzo más y voy a luchar para ello».Nadal admitió que se encuentra mal anímicamente por estar alejado de las pistas pero ha asegurado que personalmente se encuentra en una época muy buena (por su reciente paternidad) y eso le está ayudando en estos momentos. «Es una decisión dura, pero me tengo que adaptar a lo que viene. No hay más».

«Estoy triste, porque me sentía preparado tenísticamente para lograr cosas importantes, pero a nivel físico no es así. Te puedes enfadar, o ponerte triste, pero tenemos que mirar hacia el futuro. Tengo otras muchas cosas en mi día a día que me ayudan a disfrutar de la vida, y no hay que hacer ningún tipo de drama. Han sido años difíciles y no se puede exigir más, más y más al cuerpo. Porque el cuerpo saca la bandera y te dice, hasta aquí. Y a partir de ahora veremos que hasta cuándo. Lo que pasará el año que viene no lo sé. Yo puedo tener unas ilusiones, pero después las cosas las marcan otros factores y si voy a volver a ser competitivo pues es difícil», ha dicho el español.

Por qué importa: El retiro de Nadal es un golpe para los amantes del tenis y del espectáculo pues solamente en Roland Garros ha levantad la copa de campeón en 14 oportunidades. En total tiene 22 Grand Slam.

