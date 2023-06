Al Pacino anunció que será padre nuevamente a los 83 años

0 SHARES Share Tweet

El afamado actor de cine Al Pacino, de 83 años, y su novia de 29, Noor Alfallah, están esperando un hijo, según lo confirmó su representante.

A principios de este mes, el coprotagonista y buen amigo de Pacino en The Godfather Part II, Robert De Niro, reveló que recientemente dio la bienvenida a su séptimo hijo a los 79 años.

El actor, recordado por sus personajes de la trilogía “The Godfather”, ya tiene una hija de 33 años, Julie Marie, con su exnovia Jan Tarrant, así como gemelos de 22 años con su ex Beverly D’Angelo.

En 2014, Pacino le contó a la revista New Yorker cómo el hecho de que su padre los abandonara a él y a su madre cuando tenía dos años marcó la relación con sus hijos. “Sabía conscientemente que no quería ser como mi padre”, dijo la estrella a la revista en ese momento. «Yo quería estar ahí. Tengo tres hijos. Soy responsable ante ellos. Soy parte de su vida. Cuando no lo estoy, es molesto para mí y para ellos”.

“Y obtengo mucho de eso. Te saca de ti mismo. Cuando hago una película y vuelvo, me quedo atónito durante los primeros veinte minutos. ¿Estas personas me están pidiendo que haga cosas por ellos? ¿Eh? ¿No estoy siendo atendido? Espera un minuto. Uh-oh, ¡se trata de ellos! Esa acción satisface. Me gusta.»