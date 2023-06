SIGUE LA GUERRA (Y NO EN UCRANIA): Goicoechea compara a PJ con el madurismo

0 SHARES Share Tweet

El dirigente de Voluntad Popular Yon Goicoechea comparó al partido Primero Justicia (PJ) con el chavismo al declarar que la organización política confunde “partido con gobierno y Estado”.

“¿PJ puede tomar la decisión sola? No. Ningún partido puede tomar esta decisión de forma unánime porque esta no es una decisión de un partido. ¿Quién es la junta directiva de un partido para decidir no utilizar recursos públicos? Esto me parece mucho a lo que el chavismo ha hecho durante todos estos años: confundir el partido con el gobierno y el Estado”, dijo.

La declaración se produce tras la decisión de PJ de no ejecutar el presupuesto de la Asamblea Nacional electa en 2015.

Goicoechea indicó que tomar esta decisión no es potestad de la directiva de PJ sino de los integrantes del Parlamento opositor agregando que la directiva de Primero Justicia obstruye la defensa jurídica de los activos en el exterior.

El también integrante del Consejo de Administración y Protección de Activos (CAPA) abogó por “una institucionalidad seria, donde los presupuestos lo decidan las instituciones, en este caso la Asamblea Nacional, y donde la ejecución del presupuesto se cumpla, tal como es decidido por el Poder Legislativo, porque eso se llama democracia, lo otro es otra cosa, cuando un partido decide que ejecuta o no ejecuta un presupuesto».

Por qué importa: Goicoechea considera que tomar la decisión de no ejecutar el presupuesto de la AN2015 corresponde a los integrantes del Parlamento opositor y no a la directiva de un partido.

