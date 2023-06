Subastarán manuscritos de canciones de Freddy Mercury incluida Rapsodia Bohemia

0 SHARES Share Tweet

Un borrador con la letra de la famosísima canción “Rapsodia Bohemia” escrita por Freddy Mercury podría alcanzar entre 800.000 y 1,2 millones de libras esterlinas en la subasta que se realizará en septiembre en Londres. Algunos manuscritos se mostrarán en Nueva York el jueves antes de viajar a Los Ángeles y Hong Kong, y luego regresarán a Londres.

Según los borradores, la canción se llamaría inicialmente Mongolian Rhapsody, para ser cambiada posteriormente al nombre que le dio la fama.

En otra página, el famoso verso «Mamá, acabo de matar a un hombre», era en cambio «Mamá, comenzó una guerra, tengo que irme esta noche», una narración completamente diferente a la icónica melodía lanzada en 1975.

También saldrán a la venta más de 1.500 artículos del cantante de Queen que incluirá borradores de Don’t Stop Me Now, Somebody to Love y We Are The Champions, todos provenientes de la colección personal de Mercury, que se conservó en su casa de Londres después de su muerte.

Se supo que también se subastará un cuaderno rojo de Mercury, que data de la década de 1970, un bloc de notas amarillo con letras y acordes de canciones del álbum «Jazz», e incluso el vestuario de satén marfil que usó Mercury en 1975 para el video musical de Bohemian Rhapsody.

Por qué importa: En total se subastarán 1.500 artículos de la colección de Freddy Mercury. Sin embargo la pieza más valorada será la letra de Rapsodia Bohemia que podría alcanzar 1,2 millones de libras esterlinas.