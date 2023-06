¡Maite, quédate! El público de La Mesa Caliente quiere a la venezolana en Telemundo

0 SHARES Share Tweet

María Fernanda González – El Diario NY

Maite Delgado sorprendió esta semana a la audiencia de ‘La Mesa Caliente’, pues fue la conductora invitada para este espacio en la cadena Telemundo.

La conductora venezolana conocida por haber presentado durante muchos años el Miss Venezuela, uno de los concursos de belleza más importantes del mundo, se robó el corazón de los televidentes de este show.

Para despedirse del público que la acompañó esta semana publicó un gracioso video junto a Giselle Blondet, en donde ambas fingen ser finalistas del Miss Universo, representando a Puerto Rico y Venezuela. Al final la ganadora resultó ser Giselle Blondet y su premió fue quedarse en ‘La Mesa Caliente’.

Maite Delgado así se despidió, diciendo que este lunes volverá de nuevo Myrka Dellanos.

¡“Telemundo no la dejen ir contrátenla para disfrutar más su programación”, “Deberían abrir una vacante para usted en La Mesa Caliente”, “Maite es tremendamente fenomenal!! Increíblemente espectacular”, “Una gran semana sin duda alguna. Abrazo grande y que se repita pronto”, “Te mereces un programa para que sigas dando frescura, diversión y un talento hermoso”, “Telemundo no debería dejar ir a Maite Delgado, Ella atrae audiencia, me encanta, ojalá la dejen” y “@telemundo @noticiastelemundo no la dejen ir queremos verla en sus programas @delgadomaite” son parte de esos mensajes que recibió.

La presentadora venezolana también ha enviado mensajes a ese público que la celebra, aplaude y espera que vuelva muy pronto a las pantallas de Telemundo para seguir cautivando con su personalidad y buen trabajo.

“Hoy fue un gran día!!! Hoy y siempre ♥️ GRACIAS GRACIAS GRACIAS por el inmenso amor que me han regalado en palabras hermosas esta semana 😍😍😍 creo que me alcanza para todo el añoooooo ♥️♥️♥️♥️♥️ Gracias”, dijo ella.