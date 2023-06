MCM: “No creo que pueda haber una negociación exitosa antes de las primarias”

0 SHARES Share Tweet

La candidata de Vente Venezuela a la primaria, María Corina Machado, dijo que las sanciones son una “herramienta de negociación” muy importante frente al régimen de Maduro, pero consideró que la oposición primero debe legitimar su liderazgo en la elección del 22 de octubre para poder tener éxito en una mesa de diálogo.

“Creo que juegan un papel muy importante. Muy importante. Sin duda, son una herramienta de negociación. Y son consecuencia del comportamiento del régimen. Y esto es algo que se debe afirmar, estos individuos han cometido todo tipo de crímenes horrendos, y los siguen cometiendo hoy mientras hablamos. Entonces, la razón por la que se implementaron estas sanciones no ha mejorado en el país”, dijo Machado durante un foro organizado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).

Añadió Machado que “se necesitan las sanciones en una mesa de negociación”, pero advirtió que para que una negociación funcione, debe haber un liderazgo legitimado primero en primarias.

“No creo que México sea la mesa efectiva por muchas razones. Primero porque la gente no se siente representada por los que están sentados en esa mesa en su nombre, y esa es una de las razones por las que se necesitan con tanta urgencia las primarias. Necesitamos una dirigencia legítima que cuente con el apoyo del pueblo venezolano, y el pueblo venezolano sentado en la mesa significaría una amenaza creíble para el régimen. Como dije antes, el régimen no tiene incentivos para nada y no han hecho nada, no han dado nada. Han recibido muchas cosas en estas 15 iniciativas de diálogo anteriores, pero no han dado nada. Entonces sé que cinco meses, que es el tiempo que tenemos de aquí a las primarias, puede parecer mucho tiempo para muchos, pero no creo que haya posibilidad de una negociación exitosa antes de que logremos tener ese liderazgo”, puntualizó.

