Hamilton: “Es icónico, dudo que haya habido antes un podio como este”

Verstappen, Alonso y Hamilton, brillantes en una carrera a fondo por la victoria. “Hay muchísimo respeto entre nosotros”, resume Lewis a AS. Y Max: “¡Querrán cambiarse conmigo!”.

Once Mundiales en una foto, y, estadísticas al margen, tres de los mejores pilotos que ha conocido la Fórmula 1 en toda su historia. Verstappen, Alonso y Hamilton en lo más alto del GP de Canadá. Tres genios que han coincidido poco en los podios (es apenas su tercer encuentro después de Qatar 2021 y Australia 2023). El respeto entre las estrellas de Red Bull, Aston Martin y Mercedes es absoluto, también la química. Se sonríen, comentan la carrera en bajo antes de iniciar la rueda de prensa de la FIA, y Lewis aprovecha para inmortalizar el momento.

AS preguntó a los tres qué sienten cuando pelean entre ellos en una carrera de 70 vueltas a fondo. Empieza el ganador: “Hace diez años yo no estaba aquí (cuando Hamilton y Alonso luchaban por las mismas posiciones). Es fantástico, recuerdo ver a estos dos competir contra el otro en la F1 y ahora que yo estoy aquí, pelear contra ellos es de lo mejor que hay. Compartir un podio, que lo hemos hecho ya alguna vez, es genial. Ellos quieren cambiarse la posición conmigo, yo de momento estoy contento en el centro (sonríe)”.

“Al adelantar a Lewis sabía que se defendería duro, pero dentro de los límites”

Alonso subraya la confianza que pueden tener entre ellos en la pista porque saben que las defensas no irán más allá del límite: “Disfruto mucho de estas batallas. Ya sucedió en Australia, ahora aquí. Hay mucho respeto, mucho talento cuando luchas contra Max o Lewis. Sabes que no puedes cometer un solo error porque se aprovecharán, y sabes que ellos no cometerán errores así que para ganarles tienes que ser más rápido, décima a décima. Es una batalla muy intensa pero también muy justa y respetuosa. Cuando pude adelantar con DRS sabes que puedes confiar en Lewis, que defenderá duro pero dentro de los límites. También en la salida, cuando empiezas en las primeras dos filas con ellos sientes el respeto que no se encuentra en otras partes”.

Y Hamilton toma el micrófono para ejemplificar los quilates de este podio: “Estoy de acuerdo con Fernando, es un privilegio estar con ellos dos que lo han hecho increíble en sus carreras. Es un top-3 icónico. Dudo que haya habido antes un podio como este. Espero que haya más y, como dice Fernando, hay muchísimo respeto entre nosotros. Podemos pelear muy cerca, así que espero que en algún momento tengamos algo más de ritmo en nuestros coches y podamos pelear por más en el futuro”. Fangio, Lauda, Clark, Senna, Prost, Schumacher… poquísimos pilotos histórico pueden compararse de tú a tú con estos tres.