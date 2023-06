Tornado en Texas deja tres fallecidos y cuantiosos daños materiales

Al menos tres personas perdieron la vida a causa de un tornado que la noche del miércoles azotó la localidad de Matador, al norte del estado estadounidense de Texas, según informó el alcalde Pat Smith.

🚨#BREAKING: A Massive and Deadly Tornado has left a Trail of Catastrophic damage with multiple homes and businesses completely leveled ⁰⁰📌#Matador | #Texas

⁰Currently, several emergency crews and agencies are en route to the town of Matador, Texas, following a massive and… pic.twitter.com/oZjYiG5qtg