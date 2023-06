Elton John cierra con broche de oro el concierto de Glastonbury

0 SHARES Share Tweet

Elton John cerró por todo lo alto el concierto final del legendario festival británico de Glastonbury, finalizando el espectáculo anual con lo que podría ser su última presentación en Reino Unido.

«Nunca pensé que tocaría en Glastonbury», dijo a la multitud.

«Es una noche muy especial y emotiva para mí, podría ser mi último concierto en Inglaterra, en Gran Bretaña, así que mejor toco bien y los entretengo».

El cantautor, de 76 años, está poniendo fin a una brillante carrera con una gira mundial de despedida, tras tocar en mayo en Estados Unidos antes de un recital final el 8 de julio en Estocolmo.

Glastonbury, el más famoso festival musical británico, se celebra desde hace cinco décadas en una granja en el suroeste de Inglaterra.

Antes de subir al Escenario Pirámide la noche del domingo, las expectativas de los aficionados estaban al tope. Arrancó la presentación con «Pinball Wizard», que interpretó en la ópera rock «Tommy», antes de tocar algunos de sus grandes éxitos como «Candle in the Wind», «Crocodile Rock» y «I’m Still Standing».

Dedicó «Don’t Let the Sun Go Down on Me» a su «amigo» e «inspiración» George Michael, fallecido en 2016, y quien habría cumplido 60 años el domingo.

John agradeció a sus seguidores por «52 años de increíble amor y lealtad».

«Ha sido un viaje increíble y he tenido el mejor tiempo posible. Nunca los olvidaré, están en mi cabeza, mi corazón y mi alma», dijo el artista.

Por qué importa: El cantautor, de 76 años, dijo que el del domingo podría ser su último concierto en Gran Bretaña pues está en una gira para despedirse de los escenarios.