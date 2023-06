Bestial temporada de Acuña Jr. lo encumbra para ser el MVP de esta temporada

La temporada que está teniendo el venezolano Ronald Acuña Jr en las Grandes Ligas es sencillamente espectacular.

Recientemente conectó dos jonrones para coronar un ataque de cinco cuadrangulares de los bates de los Bravos de Atlanta, quienes se impusieron a los Mellizos de Minnesota.

El criollo llegó a 50 carreras impulsadas esta temporada con su jonrón en la primera entrada, uniéndose a Joe Morgan (1975) como los únicos jugadores con 50 remolques y 35 bases robadas antes de julio desde 1920.

Ronald Acuña Jr. reached 50 RBI this season with his HR in the 1st inning.



He joins Joe Morgan (1975) as the only players with 50 RBI & 35 SB before July since RBI became official in 1920. pic.twitter.com/OWcpQ3Txk8