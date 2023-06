Exfuncionario de Trump revela comentarios lascivos del expresidente hacia su hija

0 SHARES Share Tweet

Miles Taylor, exfuncionario de la administración Trump, acusó al expresidente Donald Trump de hacer comentarios lascivos sobre su propia hija, Ivanka Trump, en su nuevo libro «Blowback: A Warning to Save Democracy from the Next Trump».

Taylor, que sirvió bajo la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, es conocido por ser el autor anónimo de una columna de 2018 en el New York Times que describía un supuesto esfuerzo de «resistencia» interna contra las iniciativas de Trump.

Según Taylor, Trump hizo comentarios inapropiados sobre el cuerpo de Ivanka y sugirió cómo sería tener relaciones sexuales con ella, lo que llevó al entonces jefe de gabinete, John Kelly, a recordarle a Trump que Ivanka era su hija. Kelly describió a Trump como «un hombre muy, muy malvado», según Taylor.

Taylor también recuerda que Trump llamaba a Nielsen «cariño» y «dulzura», criticaba su maquillaje y vestuario, y que Nielsen le confesó: «Créeme, este no es un lugar de trabajo saludable para las mujeres».

Además, Taylor menciona un incidente en el que Trump confundió a Sarah Huckabee Sanders, actual gobernadora de Arkansas y entonces portavoz de la Casa Blanca, con una de sus asistentes personales y comentó sobre su peso.

Taylor teme que un segundo mandato de Trump podría ser peor, dado que el expresidente lidera las encuestas para la nominación republicana en las elecciones presidenciales de 2024.

El nuevo libro de Taylor se publicará el 18 de julio y se suma a su obra anterior, «A Warning» (2019), publicada bajo el seudónimo de «Anónimo».