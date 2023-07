Gobierno colombiano dijo que no está confirmada muerte de Iván Márquez

0 SHARES Share Tweet

Álvaro Leyva, canciller de Colombia, dijo este viernes que aún no está confirmada la muerte del líder de las disidencias de las Farc de la Segunda Marquetalia, Iván Márquez.

“Hoy no hay misterios. No hay nada que inventar. Si se mantuvo la noticia, pero nadie la ha podido confirmar. Doy por hecho de que mientras se confirme si hay un interrogante que hay por esclarecer. Nunca me dijeron en dónde estaba, ni dónde tuvo lugar, pero hoy nada está oculto. De forma que se puede llegar a conclusiones”,dijo Leyva añadiendo que no se conocen detalles de un supuesto entierro.

“La verdad es que se manifestó. No hay acta de defunción. Nunca se comprobó. No hubo día de entierro. Aquí se sabe todo lo sucedido con los terceros. A la luz de todo lo que significan las comunicaciones nada se escapa y finalmente todo se conoce. De tal manera que esa es una noticia que nunca se confirmó”, agregó Leyva.

El pasado 7 de julio, el noticiero CM& informó que Iván Márquez, quien fue el jefe negociador de las Farc en los diálogos que condujeron a la firma del acuerdo de paz de noviembre de 2016, murió como consecuencia de las graves heridas sufridas en un atentado que le hicieron el año pasado en Venezuela.

Por qué importa: El canciller colombiano Álvaro Leyva dijo que con respecto a la supuesta muerte de Iván Márquez “No hay acta de defunción. Nunca se comprobó. No hubo día de entierro. Aquí se sabe todo lo sucedido con los terceros”.

